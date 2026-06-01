Aspettatevi che un nuovo titolo Yooka-Laylee venga svelato questa settimana
Questo è apertamente suggerito dagli stessi Playtonic, che sembrano insinuare che si tratti di qualcosa legato ai kart.
Sarà una settimana ricca di annunci, che inizierà domani tardi quando Sony lancerà il suo più grande evento di gaming dell'anno, seguito dal Summer Game Fest venerdì e dall'Xbox Games Showcase domenica. Ci sono anche diversi piccoli spettacoli dove si aspettano numerose sorprese.
Uno studio che chiaramente ha qualcosa in lavorazione è Playtonic, lo studio britannico che ha lanciato Yooka-Replaylee lo scorso anno. Attraverso tre post su Bluesky, ora si accenna apertamente che qualcosa è in corso legato a Yooka-Laylee, e uno dei post in particolare sembra indicare chiaramente che si tratta di una sorta di gioco di corse.
Considerando i personaggi colorati e il tono più leggero, si può dedurre che si tratti di un gioco di kart di qualche tipo. Il 2025 è stato un anno incredibilmente forte per i giochi di kart grazie a Mario Kart World e Sonic Racing: Crossworlds, ma sono stati pubblicati anche titoli come Garfield Kart 2 - All You Can Drift e Kirby Air Riders, insieme ad alcuni più piccoli.
Se ci sarà spazio per un gioco di kart basato su Yooka-Laylee resta da vedere, ma è molto probabile che presto avremo una prima visione più da vicino.