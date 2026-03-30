Aspettatevi che Wario e Waluigi appaiono in The Super Mario Galaxy Movie

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Molti sono rimasti sorpresi quando è stato confermato che Fox McCloud apparirà nel prossimo The Super Mario Galaxy Movie , anche se in realtà non appartiene allo stesso universo. Molti hanno interpretato questo come un rinnovato interesse per il personaggio e per la serie di giochi Star Fox, mentre altri credono che possa suggerire un futuro film di Mario con il tema di Smash Bros.

Due personaggi che appartengono al Regno dei Funghi ma non sono stati confermati per il film sono Wario e Waluigi. Quando i doppiatori di Mario e Luigi - Chris Pratt e Charlie Day - sono recentemente apparsi nel talk show di Jimmy Fallon, The Tonight Show, il conduttore ha colto l'occasione per chiedere loro informazioni su questo. Durante un segmento in cui dovevano rispondere sì o no a dichiarazioni sul film usando un guscio rosso (no) e un blocco di punto interrogativo (sì), lui disse: "Wario e Waluigi fanno una comparsa."

Questo fece sì che sia Pratt che Day si guardassero e premessero entrambi i pulsanti contemporaneamente. Ovviamente, questo non significa necessariamente nulla, ma sarebbe stato facile confermare che non compaiono (se fosse così), così i fan non avrebbero dovuto illudersi troppo per il film. Invece, hanno optato per questa soluzione, quindi possiamo presumere con sicurezza che almeno uno di questi combinaguai apparirà nel film, che debutta mercoledì.