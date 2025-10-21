Aspettatevi di aver bisogno di "25-30" ore per battere Verho - Curse of Faces

Tra poche settimane, i giocatori PC saranno in grado di lanciarsi in un gioco di ruolo low-poly di ispirazione retrò chiamato Verho - Curse of Faces. Il lancio è previsto per il 10 novembre, ma di recente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lo sviluppatore, Kasur Games, specificamente proclamato Unity maestro Sebastian Solczak, il tutto per saperne di più sul progetto.

Per cominciare, ci siamo chiesti perché il team volesse realizzare un progetto come questo, con una tale enfasi sul fascino retrò. Solczak ha spiegato: "Onestamente, mi sono inventato i vecchi giochi. Ho iniziato a giocare uno per uno e ho sentito che mi sarebbero piaciuti di più di questi giochi. Non c'era, così ho iniziato a farne uno".

Ci ha poi parlato delle varie classi e incantesimi e di come portino a diversi stili di gioco.

"Abbiamo un sacco di stili di gioco diversi. Non abbiamo classi classiche come Diablo. È più simile alla serie Souls, quando scegli il tuo equipaggiamento iniziale e da lì puoi essere un cavaliere, puoi essere un ladro, puoi combattere con la spada, l'arco, la falce, l'ascia. Hai anche oltre 50 incantesimi diversi. Alcuni di loro sono come una palla di fuoco, alcuni di loro sono come piogge di meteoriti e alcuni di loro sono piuttosto divertenti".

Questo prima di stuzzicare The Legend of Zelda enigmi e incontri da superare, con Solczak che ha osservato: "Sì, ci sono un sacco di enigmi e segreti dai muri nascosti a cose come un puzzle che potrebbe ricordare alla gente i giochi di Zelda, che sono anche un franchise che mi piace molto, quindi mi sono davvero ispirato da loro quando si tratta di enigmi".

Infine, abbiamo chiesto informazioni sulla durata del gioco e su quanto tempo i fan dovrebbero aspettarsi di trascorrere in Verho - Curse of Faces. Solczak ci ha dato una buona approssimazione spiegando: "Direi più come 25 o 30, a seconda delle tue esigenze di completamento. Almeno questo è dai nostri test attuali".

Puoi vedere l'intervista completa con Solczak qui sotto per saperne di più su Verho - Curse of Faces prima del suo imminente lancio.