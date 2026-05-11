Aspettatevi di ricevere altre notizie da Dragon Quest XII: The Flames of Fate entro la fine di maggio, secondo Yuji Horii

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Nonostante Dragon Quest XII: The Flames of Fate sia stato annunciato anni fa, poco di sostanziale sul gioco è stato condiviso negli anni successivi. Abbiamo regolarmente seguito qualsiasi aggiornamento sul gioco, incluso lo scorso maggio, quando abbiamo parlato con il creatore di Dragon Quest Yuji Horii al Comicon Napoli e abbiamo scoperto che è ancora impegnato sul progetto e che potrebbe essere compatibile con Nintendo Switch 2. Eppure, nulla di ufficiale è arrivato da Square Enix.

Forse questo cambierà presto, però, perché durante un'intervista a KosoKoso (tradotta da Gematsu), Horii ha detto che ci sarà una diretta streaming alla fine di maggio e che qui riapparirà il prossimo gioco.

"Faremo una diretta il 27 maggio. Penso che potremo fare un annuncio sul prossimo gioco." Horii ha poi osservato che Square Enix apparentemente "avrà varie altre cose" da mostrare nello streaming "oltre al prossimo gioco."

Mentre attendiamo informazioni ufficiali da Square Enix su questo fronte, vale la pena notare che ci aspettiamo "molti annunci" per celebrare il 40° anniversario della serie, con Dragon Quest recentemente considerato una hall of fame.