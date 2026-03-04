Aspettatevi notizie sulla serie Netflix's Assassin's Creed "molto presto"
Ubisoft lascia intendere che non dovremo aspettare ancora molto per nuovi aggiornamenti sul progetto.
Abbiamo effettivamente potuto ascoltare una buona quantità di notizie e informazioni sulla scommessa live-action di Assassin's Creed di Netflix, con informazioni precedenti sull'ambientazione nell'Antica Roma e sul cast più ampio. Ma sembra che non dovremo aspettare ancora molto per ulteriori notizie sul progetto.
In un recente aggiornamento del marchio per il franchise più ampio, ci è stato detto che presto verranno condivise informazioni sulla serie. In particolare, Ubisoft aggiunge:
"Sì, è stato preparato da tempo, ma Assassin's Creed sta facendo il salto verso una serie live-action! Potresti aver visto notizie sul cast ultimamente, e non vediamo l'ora che tu scopra di più. Qualcosa ci dice che non dovrai aspettare molto."
Non è chiaro cosa possa essere, ma forse è il momento di conoscere la finestra di anteprima della serie o magari anche di vedere un trailer anticipato. Eppure, stiamo vivendo tempi molto emozionanti.