Aspettatevi notizie sulla serie Netflix's Assassin's Creed "molto presto"

Abbiamo effettivamente potuto ascoltare una buona quantità di notizie e informazioni sulla scommessa live-action di Assassin's Creed di Netflix, con informazioni precedenti sull'ambientazione nell'Antica Roma e sul cast più ampio. Ma sembra che non dovremo aspettare ancora molto per ulteriori notizie sul progetto.

In un recente aggiornamento del marchio per il franchise più ampio, ci è stato detto che presto verranno condivise informazioni sulla serie. In particolare, Ubisoft aggiunge:

"Sì, è stato preparato da tempo, ma Assassin's Creed sta facendo il salto verso una serie live-action! Potresti aver visto notizie sul cast ultimamente, e non vediamo l'ora che tu scopra di più. Qualcosa ci dice che non dovrai aspettare molto."

Non è chiaro cosa possa essere, ma forse è il momento di conoscere la finestra di anteprima della serie o magari anche di vedere un trailer anticipato. Eppure, stiamo vivendo tempi molto emozionanti.