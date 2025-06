Aspettatevi un sacco di insediamenti con la densità di Cittanova in The Witcher 4

HQ

The Witcher 4 segnerà un importante cambiamento nelle capacità tecnologiche di CD Projekt Red. Come abbiamo visto di recente nella demo dell'Unreal Engine 5 del gioco, sarà chiaramente un gioco visivamente impressionante, ma sarà anche molto più dettagliato quando si tratta di insediamenti.

Parlando con GamesRadar, Jan Hermanowicz, responsabile della produzione ingegneristica della tech demo di The Witcher 4, ha detto che lo studio sfrutterà al massimo il nuovo hardware che abbiamo visto dall'ultimo gioco di The Witcher.

"Quel passaggio generazionale, vogliamo farlo bene", ha detto. "La nostra ambizione è quella di trarne il massimo vantaggio e offrire davvero l'esperienza di nuova generazione". Nella demo, abbiamo visto il villaggio di Valdrest a Kovir. Anche se potrebbe non sembrare impressionante in termini di dimensioni complessive, la densità del villaggio era paragonabile a Novigrad di The Witcher 3: Wild Hunt.

"In realtà abbiamo guardato a ciò che abbiamo fatto in passato, a ciò che era bello e a ciò che non potevamo fare in quel momento", Ha detto Hermanowicz. Il team ha anche "trascorso molto tempo a guardare le registrazioni di Novigrad da The Witcher 3".

L'asticella fissata da Novigrad ha informato CDPR su ciò di cui erano capaci con gli insediamenti fantasy, e se la dimostrazione tecnologica è qualcosa su cui basarsi, potremmo benissimo vedere enormi città di una scala incalcolabile in The Witcher 4.