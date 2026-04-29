Aspettatevi un sacco di notizie sulla rosa della Coppa del Mondo Esports già domani.

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Mancano poco più di due mesi al ritorno della Coppa del Mondo di Esports per la sua edizione 2026, poiché il grande festival esports attirerà l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo a partire da luglio e fino a fine agosto. Con oltre 20 partite in gioco, tantissimi tornei e decine e decine e decine di milioni di dollari in palio, sia nei tornei individuali che nel Club Championship, si preannuncia un'estate molto intensa per i tifosi competitivi.

A tal fine, mentre ci avviciniamo all'inizio dell'evento 2026, ora la Esports World Cup Foundation ha annunciato che ospiterà un grande evento più avanti questa settimana, in cui metterà in luce molti dei roster presenti durante il festival di quest'anno.

Considerato Rostermania, l'immenso spettacolo si terrà giovedì 30 aprile alle 22:00 BST/23:00 CEST. Ci viene detto di aspettarci "rivelazioni esclusive del roster" e "prime di show", quindi se siete entusiasti del ritorno della Coppa del Mondo di Esports, non vi vorrete perdere questa opzione.