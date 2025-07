Aspettatevi una "massiccia" rivelazione Call of Duty: Black Ops 7 alla Gamescom

HQ

Manca ancora più di un mese all'Opening Night Live della Gamescom, ma i pezzi stanno iniziando a combaciare per mostrarci che tipo di presentazione ci aspetta. Di recente, il presentatore dello show Geoff Keighley ha rivelato che un titolo di successo darà il via a ONL.

"Call of Duty: Black Ops 7 rivelazione mondiale all'Opening Night Live dà il via @gamescom in modo massiccio," Keighley ha scritto su Twitter/X. Non ha condiviso ulteriori dettagli, ma possiamo immaginare che vedremo una sorta di rivelazione del gameplay e forse anche una data di uscita.

Possiamo aspettarci che Call of Duty: Black Ops 7 sarà solo uno dei tanti giochi presentati alla Gamescom Opening Night Live. Il calcio d'inizio della Gamescom inizierà il 19 agosto e sarà trasmesso in diretta streaming dalle 20:00 CEST/19:00 BST.