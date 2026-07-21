Aspettati che Stellar Blade venga rilasciato abbastanza presto su Switch 2

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Durante il cosiddetto non-E3 di giugno, Nintendo ha anche colto l'occasione per ospitare un proprio evento con un importante Nintendo Direct. Uno dei giochi presentati all'epoca era una versione per Switch 2 del celebre e bestseller Stellar Blade dello sviluppatore coreano Shift Up.

All'epoca non abbiamo saputo nulla sulla data di uscita, ma almeno è stato confermato che sarebbe stato lanciato più avanti quest'anno. Ora, però, sembra che le cose stiano andando avanti e che un rilascio si avvicini, poiché gli utenti di Neogaf hanno notato che Stellar Blade ha appena ricevuto una classificazione per età ESRB, un chiaro segnale che la prima è alle porte.

Come previsto, il gioco ha ricevuto una valutazione Mature, e sembra che non ci sarà censura sulla console Nintendo, cosa che purtroppo ha influenzato la versione Switch 2 di Dispatch all'inizio di quest'anno. Nella giustificazione della classificazione per età, possiamo leggere:

"Gli effetti di spruzzi di sangue si verificano frequentemente mentre le creature nemiche vengono tagliate e smembrate. Alcune cutscene e sequenze di battaglia mostrano immagini ravvicinate di trafitto, smembramento e decapitazione. Il gioco mostra alcune donne in costumi rivelatori (ad esempio, scollatura profonda; tute aderenti color pelle), con seni che tremano durante il combattimento."

Per farla breve... violenza eccessiva, alcune donne poco vestite e seni che tremano. In altre parole, esattamente il Stellar Blade che conosciamo. Vi terremo aggiornati non appena saremo di più sulla data di uscita, ma sembra che Shift Up sia impaziente di pubblicare il gioco prima che Grand Theft Auto VI elimini la concorrenza.