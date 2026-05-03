Aspettati che una partita di Direttiva 8020 durerà circa otto ore

HQ

I titoli Dark Pictures dei veterani horror Supermassive Games sono sempre stati avventure più compatte che permettono a un giocatore, o a un gruppo di giocatori, di raggiungere i titoli di coda in un tempo ragionevole. Abbiamo già visto questo in diversi capitoli usciti durante la 'prima stagione' dell'antologia horror, ma con la Direttiva 8020 ormai quasi arrivata e pronta ad aprire la prossima stagione di storie, e con un design più complesso e ambizioso, dovremmo aspettarci una durata simile per questo prossimo capitolo?

È proprio questo che abbiamo chiesto al direttore creativo, Will Doyle, dove è stato confermato che la Direttiva 8020 avrà nuovamente una durata di circa otto ore per chi segue la storia principale e ben oltre 20 ore per chi spera di vedere tutte le possibili opzioni narrative.

"Se ti immergi nella storia e scavi davvero nei segreti e nelle interazioni con i messaggeri, dura circa 8 ore. Come gioco a scelta, può finire prima se prendi decisioni sbagliate! Ma la tua prima partita è solo l'inizio. Abbiamo introdotto una nuova funzionalità nella Direttiva 8020 chiamata Punti di Svolta. Questa "mappa della storia" permette ai giocatori di riavvolgere e rivedere decisioni chiave, adattando l'esperienza a diversi stili di gioco. Alcuni giocatori vorranno scoprire ogni possibile esito o semplicemente seguire un percorso diverso mantenendo in vita un personaggio preferito. Quindi, ci aspettiamo che questo aggiunga molte più ore al tempo che i giocatori dedicano al gioco. Alcuni gruppi di prova hanno passato più di 20 ore a esplorare tutte le possibilità che la storia può offrire."

Puoi scoprire di più su Directive 8020 nella nostra intervista completa con Supermassive Games qui, e potrai immergerti presto nell'azione, dato che il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 maggio.