Aspettati che una partita di Mina the Hollower duri 20-30 ore

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Alla fine del mese potremo vivere il prossimo progetto dello sviluppatore Yacht Club Games,Mina the Hollower che debutterà su PC e console il 29 maggio. Con l'avvicinarsi del lancio, potresti iniziare a chiederti quanto tempo e spazio dovresti dedicare per completare il gioco e vedere scorrere i titoli di coda. Se ti sembra proprio questo obiettivo, abbiamo la risposta perché abbiamo parlato con lo Yacht Club proprio di questo modo.

In un'intervista completa con il programmatore David D'Angelo che potete vedere qui, abbiamo chiesto al creatore di Shovel Knight quanto tempo ci vorrà una partita di Mina the Hollower. In risposta, ci è stato detto quanto segue.

"Per i giocatori esordienti, durerà circa 20-30 ore. Immaginalo come tutte le campagne di Shovel Knight in una sola! È davvero un'avventura... ma abbiamo raccontato la stessa densità di divertimento che troveresti in qualsiasi gioco di Shovel Knight!"

In sostanza, aspettatevi un'avventura indie piuttosto ampia e ampia quando Mina the Hollower farà il suo grande debutto in meno di due settimane. Naturalmente, il gioco offrirà anche molto oltre i percorsi battuti, con una serie di segreti e gadget aggiuntivi, la maggior parte dei quali non sono contenuti obbligatori se vuoi arrivare ai titoli di coda.

A questo punto, Yacht Club ci ha detto di aspettarci "parecchia" esplorazione e caccia segreta, con lo sviluppatore che ha aggiunto: "Ci sono ampie aree opzionali, più di una dozzina di boss opzionali, tantissimi upgrade, elementi della storia e altro che forse non vedrete mai! Detto questo... Niente è una perdita di tempo: ogni attività opzionale che abbiamo costruito per sembrare l'unica e unica via!"

Non dimenticare di leggere l'intervista completa con Yacht Club al link sopra, e restate sintonizzati per altre novità da Mina the Hollower mentre ci avviciniamo sempre di più al debutto del gioco il 29 maggio.