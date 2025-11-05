Assalto è una delle migliori classi in Battlefield 6 e non puoi dirci il contrario

HQ

Non ce la faccio più. La calunnia che la classe Assault sta ricevendo Battlefield 6 sta diventando eccessiva. Le opinioni sembrano cambiare al punto che molti stanno iniziando a vedere i benefici di un buon kit Recon (no, non la persona che cerca di colpire un cecchino da 800 metri...) e mentre è giunto il momento che ciò accada, ci sono ancora troppe persone che sembrano fraintendere quanto sia utile un forte giocatore Assault. Quindi questa è un po' una lettera a quegli individui, una spiegazione del perché dovresti imparare a padroneggiare Assault.

Prima di iniziare, però, dovrebbe essere chiaro che solo perché Assault viene spesso spazzato sotto il tappeto, non sto cercando di dirvi che dovreste mettere via le vostre borse di munizioni o RPG e lasciarvi alle spalle Engineer e Support per sempre. Piuttosto, come ogni gioco con più opzioni di classe, dovresti essere fluido e adattarti alla situazione a portata di mano. Se stai giocando a Conquest e sei invaso dai carri armati, passa a Engineer. Se sei su Breakthrough e hai bisogno di aiutare a mantenere in salute il tuo team, un buon defibrillazione Support fa molto. Ma allo stesso tempo, Assault ha le sue abilità che, una volta padroneggiate, sono difficili da fermare.

La chiave è il nome della classe. Se ti piace essere aggressivo e correre tra gli obiettivi, allora non c'è letteralmente classe migliore di Assault. Ci sono ovvie scelte di design che supportano questo stile di gioco, come esplosivi anti-ambiente per creare nuovi modi per entrare in un obiettivo, scale per aggirare i punti di strozzatura e persino un'opzione per trasportare una terza arma per renderti più versatile in diversi scenari di combattimento. Ma poi ci sono anche gli elementi più oscuri come la capacità passiva di catturare obiettivi e armare/disarmare gli M-COM più velocemente, oltre a una maggiore resistenza alle flashbang e alle granate stordenti. Il Engineer è progettato per riparare e distruggere i veicoli, il Support è progettato per aiutare la squadra più ampia, il Recon per individuare e sparare e il Assault è fatto per il combattimento aggressivo e a tutto campo.

Ma il fattore davvero chiave per un buon giocatore Assault è qualcosa che non vediamo abbastanza persone utilizzare. Ciò è in qualche modo dovuto al fatto che devi sbloccarlo tramite le sfide di classe inaffidabili e frustranti, ma se dedichi tempo e guadagni il Spawn Beacon, puoi creare o distruggere attacchi e difese. Quello che una volta era un oggetto Recon è ora sul Assault ed è un oggetto estremamente dinamico che crea un punto di spawn su cui gli alleati possono spawnare senza doversi preoccupare di essere in combattimento e simili. Se dovessi classificare i vari oggetti di classe nel gioco, il Spawn Beacon sarebbe uno dei primi nell'elenco se usato correttamente, come francamente se hai una squadra proattiva che cerca di mettere il suo timbro su ogni partita mirando agli obiettivi (se non lo fai, cosa stai facendo onestamente...), Questo gadget ti renderà quasi inarrestabile.

Tuttavia, solo perché Spawn Beacons e i buoni Assault giocatori cambiano le carte in tavola non significa che tutti dovrebbero giocare a questa classe e utilizzare il gadget. Battlefield 6 è un gioco tutto incentrato sull'equilibrio e devi avere alcuni di ogni classe in una squadra per avere successo. Quindi leggi la stanza, giudica di cosa ha bisogno il tuo team e poi adattati. Se metà della tua squadra sta giocando Recon e stai venendo sconfitto, forse non aggiungere un'altra tuta ghillie alla lista, scegli qualcos'altro e bilancia tutto. Inoltre, per quanto utili siano i kit Support e Engineer, non è davvero così bianco o nero come scegliere qualsiasi altra cosa costa alla tua squadra la partita perché dipende tutto da come li usi e da come ti avvicini a ciascun obiettivo.

Il punto è imparare a capire i vantaggi e i punti deboli delle varie classi e smettere di determinare vittorie e sconfitte in base a ciò che sta facendo il resto della tua squadra. Prenditi cura della tua squadra, trova un modo per influenzare il gioco come un'unità e, quando si tratta di superare un punto difficile (come la fase a tre obiettivi di Blackwell Fields su Breakthrough...), forse dai un vortice a Assault. Probabilmente ti sorprenderà quanto possa essere utile la classe.