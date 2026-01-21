L'assassino dell'ex primo ministro Shinzo Abe condannato all'ergastolo nel caso ciò abbia scosso il Giappone

HQ

Mercoledì un tribunale giapponese ha condannato Tetsuya Yamagami all'ergastolo per l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, portando a una conclusione legale di un caso che ha sconvolto il paese e ha avuto ripercussioni nel suo sistema politico. Abe, il leader più longevo del Giappone, è stato ucciso a colpi di pistola nel luglio 2022 mentre teneva un discorso elettorale nella città occidentale di Nara.

Yamagami, 45 anni, ha ammesso di aver ucciso Abe con una pistola artigianale e non ha contestato la sua colpevolezza durante il processo. I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo, definendo l'attacco un crimine senza precedenti nel Giappone del dopoguerra, mentre la difesa ha sostenuto una pena meno dura, fino a 20 anni, citando difficoltà personali e traumi familiari legati alla Chiesa dell'Unificazione.

Nara, Giappone - 9 luglio 2022: Un uomo giapponese sta sotto la pioggia a pregare nel luogo della morte di Shinzo Abe // Shutterstock

Nel pronunciare il verdetto, il giudice Shinichi Tanaka ha definito la sparatoria "spregevole" e ha affermato che sparare contro una folla era "estremamente pericoloso e malizioso", secondo l'emittente pubblica NHK. Gli avvocati di Yamagami hanno detto che lo avrebbero consultato sulla possibilità di fare ricorso.

Sebbene non fosse più primo ministro al momento della sua morte, Abe rimase una forza dominante all'interno del Partito Liberale Democratico (LDP) al potere. Il suo omicidio creò un vuoto di potere che portò a ripetute competizioni per la leadership e indebolì la presa del partito sul governo, nonostante l'ex protetta di Abe, Sanae Takaichi, guidasse ora sia il PLD che il paese.

Il caso ha inoltre portato a un nuovo esame dei legami tra il PLD e la Chiesa dell'Unificazione, dopo che Yamagami ha dichiarato di aver preso di mira Abe per i legami dell'ex leader con gruppi affiliati alla chiesa. Indagini successive hanno rivelato ampi legami tra legislatori e l'organizzazione, danneggiando ulteriormente la fiducia pubblica in un partito che ha governato il Giappone per gran parte dell'era postbellica.