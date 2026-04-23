Assassin's Creed: Black Bandiera risincronizzata confermata per il lancio di luglio

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Dopo una miriade di fughe di notizie nell'ultima settimana, Ubisoft ha finalmente sollevato il sipario su uno dei segreti peggio custoditi del mondo videoludico. Assassin's Creed: Black Flag Resynced è appena stato ufficialmente rivelato al mondo sotto forma di una trasmissione dedicata che ha messo in luce il gameplay migliorato, gli elementi preservati e le nuove funzionalità introdotte.

Anche se abbiamo accennato a gran parte di questo in un articolo dedicato che evidenzia alcuni dei punti chiave di questa rivelazione, potresti anche cercare un'esplorazione più concisa su quando il gioco arriverà e su quali piattaforme.

Se ti suona, la buona notizia è che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà ufficialmente lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 9 luglio. Quando arriverà questo giorno, potrai rivivere l'amata avventura di Edward Kenway, migliorata grazie alla creazione da zero sul moderno motore Anvil di Ubisoft.

Ma oltre a questo, Ubisoft ha anche confermato che Black Flag Resynced offrirà tre edizioni uniche. La prima è la Standard Edition regolare che include semplicemente il gioco base, e la fase successiva è la Deluxe Edition che include anche il Master Assassin Character Pack e il Master Assassin Naval Pack. Poi c'è la grande Collector's Edition che presenta tutto il contenuto della versione Deluxe insieme a una statuina di Edward, una spilla metallica indossabile, uno SteelBook esclusivo, una mappa in tessuto e altro ancora. Il prezzo delle edizioni Collector e Deluxe deve ancora essere condiviso, ma l'opzione Standard costerà 59,99 €.

Non vedi l'ora di vedere Black Flag Resynced?