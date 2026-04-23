Assassin's Creed: Black Bandiera risincronizzata confermata per il lancio di luglio
Il remake atteso arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X /S e avrà persino una robusta Collector 's Edition.
Dopo una miriade di fughe di notizie nell'ultima settimana, Ubisoft ha finalmente sollevato il sipario su uno dei segreti peggio custoditi del mondo videoludico. Assassin's Creed: Black Flag Resynced è appena stato ufficialmente rivelato al mondo sotto forma di una trasmissione dedicata che ha messo in luce il gameplay migliorato, gli elementi preservati e le nuove funzionalità introdotte.
Anche se abbiamo accennato a gran parte di questo in un articolo dedicato che evidenzia alcuni dei punti chiave di questa rivelazione, potresti anche cercare un'esplorazione più concisa su quando il gioco arriverà e su quali piattaforme.
Se ti suona, la buona notizia è che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà ufficialmente lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 9 luglio. Quando arriverà questo giorno, potrai rivivere l'amata avventura di Edward Kenway, migliorata grazie alla creazione da zero sul moderno motore Anvil di Ubisoft.
Ma oltre a questo, Ubisoft ha anche confermato che Black Flag Resynced offrirà tre edizioni uniche. La prima è la Standard Edition regolare che include semplicemente il gioco base, e la fase successiva è la Deluxe Edition che include anche il Master Assassin Character Pack e il Master Assassin Naval Pack. Poi c'è la grande Collector's Edition che presenta tutto il contenuto della versione Deluxe insieme a una statuina di Edward, una spilla metallica indossabile, uno SteelBook esclusivo, una mappa in tessuto e altro ancora. Il prezzo delle edizioni Collector e Deluxe deve ancora essere condiviso, ma l'opzione Standard costerà 59,99 €.
Non vedi l'ora di vedere Black Flag Resynced?