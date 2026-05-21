Assassin's Creed: Black Flag Resynced Anteprima: Un remake nel vero senso della parola

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Non avevo mai messo piede all'aeroporto Charles de Gaulle prima d'ora, né avevo mai visto Parigi con i miei occhi. Ma tutto questo stava per cambiare quando mi fu affidato il compito di viaggiare sotto il marchio Gamereactor, con l'obiettivo di salpare sulla Jackdaw. La vecchia fregata che era il fulcro di Assassin's Creed: Black Flag, un gioco di 13 anni che ha apprezzato il pubblico e che ha ricevuto nuova vita in un prossimo remake realizzato con l'ultima versione Ubisoft dell'Anvil Engine, che ha alimentato Assassin's Creed Shadows dello scorso anno. Assassin's Creed: Black Flag Resynced, con il capitano pirata Edward Kenway come protagonista, torna tra qualche mese ed è mai stato così versatile, ad alta risoluzione o agile - secondo il mio giudizio più o meno affidabile, e il lavoro effettivamente svolto è molto impressionante.

Edward Kenway (Matt Ryan) fa un ritorno trionfale al timone.

Il primo giorno è stato tutto dedicato a ambientarmi e orientarmi tra l'aeroporto e i percorsi dei treni. Trovai il mio hotel appena fuori dalla Gare du Nord, dove avrei trascorso i tre giorni successivi; Includeva un minibar e il vino spumante faceva parte del buffet della colazione. Francia, come ho detto... Ho comunque qualche conoscenza della cultura dei balconi e, ad essere onesto, non capisco i balconi francesi - non fumo. Tuttavia, uso lo snus, e qui ho scelto di portare la scatola giusta che non mi porterà in prigione. La serata si è conclusa con una deliziosa cena di tre portate in un ristorante italiano insieme al coordinatore danese nella hall dell'hotel.

Un edificio incantevole, di fronte all'hotel.

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Il rappresentante di Ubisoft era davvero un tipo simpatico (lo stesso si può dire del resto del gruppo), ma stranamente non ho ancora scoperto nulla sul futuro di Splinter Cell, né mi è stata data una data di uscita per Beyond Good & Evil 2. Eravamo però collettivamente rattristati dal fatto che il remake di Prince of Persia: The Sands of Time fosse stato scartato. Il futuro di Rayman? Non oso promettere nulla, ma ci sono segni di speranza...

Sono stato chiamato brutale intorno al tavolo per le mie domande, ma c'era anche un luccichio negli occhi e comprensione, accompagnato da risate. Il fatto che il rappresentante Ubisoft sia anche un grande fan di Returnal? Questo certamente non peggiorava le cose, ma forse era perché un giornalista finlandese di sport alto un metro e ottantanta, sedeva accanto a lui con un buon appetito - chissà.

Noi quattro che siamo andati a Parigi per suonare: Illari Hauhia, Martin Carlsson, Jonas Damholt e Dev Karnal Fridén... Perché è sparito il rum?

Siamo tornati a casa barcollando per le strade di Parigi e poi abbiamo ricaricato le batterie per la giornata che ci aspettava. Una giornata che sarebbe stata dedicata a un'anteprima di circa quattro ore di Assassin's Creed: Black Flag Resynced. E sarò onesto, riesco a malapena a ricordare il gioco originale. L'ho giocato brevemente mezza vita fa, ma cosa ho potuto vivere quel giorno? In realtà è stato davvero divertente, e non da ultimo tecnicamente avanzato, con una palette di colori che ha dato vita alle isole caraibiche secondo gli standard grafici del 2026. Ubisoft Singapore ha creato qualcosa qui che vale davvero la pena tenere d'occhio. Trae ispirazione e idee da ogni titolo della serie e distilla ciò che il giocatore desidera. Il combattimento è più acrobatico che mai, e alterni furtività e parkour, con praticamente ogni superficie possibile da scalare e scalare. E immergersi sotto la superficie? Sarà un piacere su uno schermo OLED se colori, contrasti e grafica ad alta risoluzione sono qualcosa che apprezzi.

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Paul Fu, Direttore Creativo e uno dei presentatori della giornata.

Paul Fu (Direttore Creativo) ha fatto una presentazione sul progetto, prima che potessimo sederci e giocare la versione ancora in sviluppo. Siamo entrati subito all'inizio del gioco con un Edward Kenway in stile Jack Sparrow (doppiato ancora una volta da Matt Ryan), le cui battute ben oliate mi hanno fatto ridere. Iniziò un inseguimento attraverso la giungla, dove i comandi venivano stabiliti tramite salti, salti e dondoli sulle viti, prima di condurre in una zona libera dell'Avana - l'unico grande centro centrale del gioco. Non ci era permesso registrare o fotografare queste riprese perché erano ancora in fase di sviluppo, ma mi sono divertito un sacco in quelle strade. Mi aggiravo furtivamente e assassinavo tutto ciò che avevo in mano. Sono salito fino alla vetta più alta della città - ho guardato i Caraibi e ho individuato bersagli preziosi all'orizzonte, inseguendo piccioni che fungevano da collezione. E credimi, in cima alla città? Era una vista che valeva davvero lo sforzo. Ho scatenato una vera e propria rivolta per le strade per valutare il sistema di combattimento, che si dice prenda ispirazioni da tutta la serie di giochi, e beh... che posso dire, non ho mai fatto balletto, ma mi piace sicuramente il lavoro di animazione nel combattimento e la classica preparazione uno contro uno presentata qui; dove parare la parata, rotolare via lungo il terreno o sopra la spalla dell'avversario, e poi sferrare una lama nascosta nel cuore di chiunque si senta chiamato a duello. Il combattimento si sente vivo in un modo che pochi giochi oggi ottengono; è dinamico e sembra il migliore della serie per quanto riguarda Assassin's Creed e il gameplay complessivo.

Il parkour del gioco non delude, e Lucy non è solo un bel viso: rende anche la vita più facile quando ti schianti contro navi pirata, oltre a contribuire alla storia.

Come ci si aspetterebbe in un remake completo, qui abbiamo anche altre nuove meccaniche. Possiamo reclutare nuovi personaggi che fungono da "vantaggi" in vista delle numerose battaglie navali che si svolgono in mare aperto. I personaggi introdotti qui aggiungono una svolta fresca alla storia con nuove missioni - ma anche alla nave, con nuovi elementi di gameplay che richiedono astuzia, tempismo e una lingua tagliente. Ubisoft Singapore ha aggiunto oltre sei ore di nuovi contenuti qui. Lucy era una donna che dovevo salvare dopo essermi infiltrata in una nave alla deriva in mare; con elementi di furtività chiari, mi gettai in mare, nuotai e arrampicai la ringhiera. Mi sono infiltrato sotto coperta mentre infliggevo colpi finali a spagnoli ignari e ho salvato una donna che ha aggiunto nuovi elementi alla nave Jackdaw - che, in mare, è una sorta di protagonista a pieno titolo. E sì - puoi portare animali domestici a bordo e cantare nuove canzoni marine, mentre imposti la rotta verso la destinazione che scoprirai o bombarderai a forza, seguendo il regolamento.

È assolutamente straordinario e un remake nel vero senso della parola.

In una missione successiva, ho dovuto procurarmi una campana da immersione - un modello che ricorda una campana da chiesa da 2 tonnellate che viene abbassata sotto la superficie del mare per orientarmi tra le barriere coralline del gioco e infilarsi nella vegetazione subacquea. Gli squali toro sorvolavano, l'ossigeno scarsava, e qui dovevo intrufolarmi verso bauli e segreti nascosti sul fondale marino, che sembravano usciti direttamente da Avatar in termini di contrasto e vivacità. Tornato sul ponte, sono partito all'inseguimento di quegli squali che mi stavano inseguendo, perché per ora dovevano essere arpionati secondo la vecchia usanza. Lo squalo toro non aveva alcuna possibilità, così ho sollevato il predatore e ho goduto delle sue risorse, che ho speso per decorare la nave.

Immergersi sotto la superficie alla ricerca di un tesoro non è mai stato così colorato o pericoloso.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è un gioco da tenere d'occhio, che tu abbia giocato all'originale o voglia provare questo capitolo relativamente autonomo quando uscirà tra poco meno di due mesi. Flirta con il passato, aggiunge nuovi elementi ed è confezionato in uno stile che negli ultimi anni è stato quasi sinonimo di Capcom quando si tratta di remake sontuosi. Prendendo nota di questo e mettendo il capitano pirata Edward Kenway sotto i riflettori - non è stata una cattiva idea, a mio modesto parere. Ho anche intervistato il direttore del gioco, Richard Knight, mentre ero lì, che potete leggere qui.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced uscirà il 9 luglio per Xbox Series S|X, PlayStation 5 e PC.