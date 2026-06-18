Assassin's Creed: Black Flag Resynced è diventato oro

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Svuotate le vele e issate l'ancora, ragazzi, perché presto salperemo di nuovo attraverso i Caraibi a Assassin's Creed: Black Flag Resynced. C'è un tesoro nei mari, ma già abbiamo il nostro primo accenno d'oro dato che Ubisoft ha annunciato che il remake del successo del 2013 è diventato oro.

Diventare oro, se non lo sai, viene dai tempi del mondo del gaming, quando gli sviluppatori in pratica inviavano un disco giocabile ai proprietari delle piattaforme affinché potessero verificare che funzionasse su quelle piattaforme. Ora, l'espressione significa essenzialmente che lo sviluppo è completo. A patto che non ci siano disastri assoluti all'orizzonte, il gioco è pronto a debuttare il 9 luglio.

Quella data di uscita è tra poche settimane, e rende Assassin's Creed: Black Flag Resynced uno dei giochi più importanti in uscita quest'estate. Che sia intenzionale o meno, Ubisoft ha evitato le ondate di giochi che usciranno entro la fine di agosto e l'inizio di settembre, dandoci tutto il tempo per saccheggiare i mari prima di scoprire cos'altro il 2026 ci riserva.