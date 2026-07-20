Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha superato i tre milioni di copie vendute

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Poco dopo il lancio fu confermato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced aveva superato i due milioni di copie vendute e, da allora, il gioco ha continuato ad attirare costantemente nuovi giocatori.

Lo diciamo perché ora è stato confermato che il remake ha superato i tre milioni di copie vendute, con il totale raggiunto il 17 luglio, otto giorni dopo il debutto. Anche se le copie non stanno vendendo come Assassin's Creed Shadows al momento dell'uscita, il flusso costante di giocatori sembra essere una buona notizia per Ubisoft, che ha anche confermato i piani per rafforzare il remake in futuro con nuove funzionalità tra cui New Game+.

Hai già ottenuto una copia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced ? Se no, dai un'occhiata alla nostra recensione per vedere se vale la pena farlo.