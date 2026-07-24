Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha venduto più in due settimane di quanto Ubisoft si aspettasse nel primo anno

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È di nuovo il periodo dell'anno per i rapporti trimestrali, poiché il trimestre aprile-giugno, spesso chiamato Q1 poiché l'anno fiscale nell'industria del gaming va tipicamente dal 1° aprile al 31 marzo, è previsto per essere riportato. Giovedì sera è stato il turno di Ubisoft, e sono stati un po' più ottimisti di quanto non siano stati da tempo.

Una ragione ovvia è Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e Ubisoft riporta di aver venduto 3,5 milioni di copie in sole due settimane, più di quanto si aspettassero per tutto il primo anno. In breve, è stato un successo clamoroso, e non serve essere un discendente diretto di Nostradamus per capire che Ubisoft sta attualmente valutando freneticamente quali giochi di Assassin's Creed refare prossimamente.

Se hai letto la nostra recensione, siamo certi che capisci che riteniamo che questo successo sia comprensibile che meritato. Detto ciò, quale gioco della serie speri che venga il prossimo protagonista? Forse è il momento del ritorno di Ezio tra Assassin's Creed II ? Forse dovremmo tornare all'ambientazione britannica Assassin's Creed: Syndicate ? O Assassin's Creed: Unity dovrebbe avere una seconda possibilità dopo la sua disastrosa uscita del 2014?