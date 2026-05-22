Assassin's Creed: Black Flag Resynced il regista spiega come Ubisoft abbia mantenuto vivo lo "spirito" dell'originale

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Essendo uno degli episodi più amati della serie Assassin's Creed, il remake di Black Flag ha suscitato grande entusiasmo quando è stato annunciato, mescolato a un po' di cautela. La gente ama il gioco, ma vuole assicurarsi che la nuova versione non rovini il loro vecchio preferito. Parlando con il direttore del gioco Richard Knight, abbiamo chiesto come il team che lavorava a Black Flag Resynced riuscisse a bilanciare un mix di vecchio e nuovo.

"Quello che spero rimanga lo stesso è lo spirito," Ce l'ha detto Knight. "Tipo, anche se le meccaniche sono diverse e puoi accovacciarti ovunque, farai comunque tipo 'Oh, mi sembra di aver già avuto questa esperienza con Resynced'."

La speranza di Knight è che i giocatori trovino i sistemi di combattimento freschi e interessanti, così come le meccaniche introdotte con il Jackdaw. Molti dei miglioramenti sono arrivati nel dare ai giocatori strumenti interessanti all'inizio del gioco, come il dardo di corda e l'abilità di scatto di ariete.

La decisione di rifare Assassin's Creed IV: Black Flag invece di altri titoli della serie è stata piuttosto semplice per Knight. "Cerchiamo di pensare a cosa sia il marchio, a queste diverse esperienze, a diversi momenti della storia, ai diversi personaggi entusiasmanti," ha spiegato. "E quindi, quando guardi Black Flag, è tipo, ok, fatto, grande personaggio, fatto, ambientazione fantastica, i Caraibi, fatto! Potresti essere un pirata e un assassino; Soddisfa tutte queste caselle. E poi spunta l'ultima casella, cioè è abbastanza vecchia, e anche se regge ancora, ci sono tante cose entusiasmanti che pensavamo di poterci fare."

Tutto questo messo insieme, per dare a Ubisoft Singapore un motivo sufficiente per tornare indietro e rifare il gioco tredici anni dopo. Ci sono voluti circa tre anni per unire Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e puoi leggere di più su quel percorso nella nostra intervista completa con Knight qui.