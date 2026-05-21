Assassin's Creed: Black Flag Resynced - un'intervista con il regista Richard Knight

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Alla fine di aprile, sono volato in Francia su invito di Ubisoft per anteprima il prossimo Assassin's Creed: Black Flag Resynced, una riedizione rifatta che utilizza lo stesso motore di gioco che alimenta Assassin's Creed Shadows dell'anno scorso. Le voci erano diffuse, e pochi probabilmente rimasero sorpresi quando il gioco fu ufficialmente presentato tramite un trailer pochi giorni prima che mi mettessi a giocarci per circa quattro ore. Un remake completo del gioco dei pirati, che quest'anno compie 13 anni, dove, per ovvi motivi, ci sono innumerevoli miglioramenti, contenuti ampliati ed elementi perfezionati per questo gioco da pubblico. Sto conducendo la mia primissima intervista in tutta la mia vita (a parte gli appuntamenti) con il direttore e capo del gioco, Richard Knight, che è stato anch'egli coinvolto nell'originale dal 2013. In altre parole, il tizio conosce il suo lavoro, e a quanto pare è l'uomo giusto nel posto giusto.

Una banda di pirati con una nuova interpretazione del classico - pronti a salpare.

In realtà mi sono allontanato dal locale per ricaricare le batterie dopo essere stato incollato alla mia postazione da gioco, soprattutto per elaborare le mie impressioni e respirare qualcosa di diverso dall'odore di sudore e Red Bull, solo per tornare qualche ora dopo a scambiare idee con il regista, un gentiluomo gentile sempre pronto a rispondere, dato il suo lungo passato con Assassin's Creed.

Eccomi lì, a giocare in 4K a 60 FPS su un PC di fascia alta.

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Gamereactor: Prima di tutto, grazie per avermi permesso di venire e per averci invitato a questa proiezione esclusiva e per essere tra i primi a giocare Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Secondo la mia umile opinione, il gioco appare assolutamente fantastico sotto ogni aspetto, basandomi sul tempo che ci ho passato. Ho alcune domande a cui spero di ricevere risposte.

A tal proposito, da quanto tempo Assassin's Creed: Black Flag Resynced è in sviluppo attivo?

Knight: "Dal 2023, quindi è in giro... Tre anni ormai? E lo stiamo ancora finendo adesso."

Gamereactor: Con un lancio previsto per il 9 luglio?

Knight: "Sì."

Gamereactor: Resynced sembra che tu stia preservando una parte importante dell'eredità di Ubisoft o si tratta più di correggere elementi che secondo te l'originale non ha fatto bene o non ha avuto successo?

Cavaliere: "È una domanda interessante. Direi che è un po' nel nome, Resynced, giusto? Vogliamo rifare l'originale perché ci sono certe cose che, sai, sono un po' datate o non reggono più bene. Ma l'originale è ancora in piedi da solo; Puoi ancora giocarci oggi. Puoi ancora comprarlo, è ancora divertente, posso finirlo. Ma abbiamo sempre fatto questo sogno, e se fosse oggi; e se avessimo l'ultimo motore Anvil; e se avessimo parte del gameplay di Shadows o Mirage? E se mettessimo insieme tutte queste cose, cosa potremmo ottenere?

"Quindi c'è sicuramente un po' di conservazione, e volevamo preservare la storia e il sapore di Edward. Deve comunque sembrare lui. Ma allo stesso tempo, siamo tipo, sai, dobbiamo anche sognare un po'. Dobbiamo chiederci: che sensazione ci sentiresti a fare quel gioco oggi?"

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Gamereactor: Con gli standard tecnici odierni e l'ultimo motore di gioco, Anvil Engine, che è davvero all'avanguardia da quello che ho visto?

Knight: "Sì, e non solo per la grafica ma anche per il gameplay, dove possiamo portarla?"

Gamereactor: Qual è l'elemento storicamente più inaccurato che avete scelto di includere nel gioco, semplicemente perché è divertente e aumenta il divertimento? E ci sono mini-giochi o nuove attività secondarie aggiunte per intrattenere i giocatori tra una missione e l'altra e la storia principale?

Cavaliere: "Ok, quindi ci sono un sacco di domande. Sì, la prima parte, diciamo solo che il nostro obiettivo è essere autentici prima di tutto rispetto al gioco originale. E questo significa che anche se hanno commesso errori storici, sai, è solo... Era così che giocavano con la storia in quel periodo e volevamo seguire quella strada. Quindi, sai, abbiamo ancora cose come l'arpione e la caccia agli animali. Molto di questo è ciò che pensi di quelli oggi; Erano cose che avevano molto senso nel gioco originale e non vogliamo tradire la fiducia dei giocatori non includendole. Ma sì, significa anche che abbiamo piccoli elementi divertenti come il dibattito tra bicorno e tricorno e quello sulla bandiera spagnola.

"Quindi ci sono certe cose in cui siamo tipo, 'OK, c'è molta sfumatura nella discussione, ma allora restiamo su ciò che è autentico di Black Flag.' "

Gamereactor: Sì, e immagino che ci sarà parecchio adulazione anche ai fan?

Knight: "Certo. E per la seconda parte della tua domanda, non abbiamo aggiunto nuovi mini-giochi in senso stretto, ma sai, praticamente tutti quelli vecchi ci sono se vuoi arpioneare, cacciare o giocare a un gioco da tavolo; Quelle cose esistono ancora. Ma credo che l'unica piccola cosa che vorrei aggiungere è che ora abbiamo un suonatore di shanty play, quindi, se sei solo uno a cui piace continuare a navigare e cantare una certa canzone, e tieni premuto un pulsante sul D-pad in questo momento, si aprirà una sorta di lettore iPod visivo e potrai scegliere quale canzone vuoi che l'equipaggio canti."

Gamereactor: Sì, l'ho notato, molto interessante.

Knight: "Sì, sì, ed era importante per noi farlo, perché pensiamo che aggiungeremo nuove shanties tipo: "Oh no, cosa succede se il giocatore deve randomizzare 50 volte" per trovare quella che vuole, giusto? Quindi solo una piccola cosa, ma a volte sono solo le piccole cose che ti portano da A a B. L'altra cosa che abbiamo fatto, e che vale la pena menzionare brevemente, è che, come nella maggior parte dei giochi moderni, abbiamo incluso il viaggio rapido. Quindi, se la vela non ti fa davvero e vuoi solo tornare all'Avana, puoi semplicemente andare sulla mappa e cliccare."

Lucy è uno dei nuovi personaggi che puoi reclutare e sblocca nuove possibilità di gioco grazie alla nave ammiraglia del gioco, The Jackdaw.

Gamereactor: Se giochi alla nuova versione e poi torni all'originale del 2013, cosa speri che nella nuova versione sia significativamente migliorata, e cosa speri sia esattamente come prima?

Cavaliere: "Quello che spero rimanga lo stesso è lo spirito. Anche se le meccaniche sono diverse e puoi accovacciarti ovunque, comunque penserai "Oh, mi sembra di aver già avuto questa esperienza con Resynced". Quello che spero sia migliorato... Spero che il combattimento sia fresco e più attuale per i giochi moderni. Può ancora essere frenetico e brutale, ma ora c'è più spazio per l'abilità. Spero che apprezziate le nuove opzioni di combattimento navale che abbiamo introdotto con le armi a fuoco alternativo, gli ufficiali e le abilità che portano, e spero che queste cose vi aiutino davvero. Sai, forse si sentivano un po' mancanti nell'originale.

"E infine, spero che anche tu apprezzi il flusso del gioco. Ci sono alcune cose che abbiamo introdotto—il dardo di corda—molto prima nel gioco. Abbiamo introdotto l'abilità 'ram dash' molto prima nel gioco. Stiamo facendo certe cose rendendoci conto che ai giocatori piacciono queste cose e piace un po' prima per dare più scelta, più espressione. E spero che - per quanto mi piaccia il gioco originale - magari tu lo apprezzi, ma io posso fare quelle cose prima."

Gamereactor: È praticamente una versione 2.0 di Black Flag?

Knight: "Sììaa... o... In un certo senso, in un certo senso."

Gamereactor: Un focus principale in Black Flag è sempre stato il tempo in mare e le battaglie navali. Hai rimosso le schermate di caricamento quando sbarco. Il gioco è completamente fluido ora, senza tempi di caricamento? E inoltre, ci sono modifiche o nuove funzionalità riguardo alla nave, alla Jackdaw o all'oceano che sono completamente nuove o su cui avete costruito in Black Flag Resynced?

Cavaliere: "Quindi, abbiamo una grande mappa open-world. E quindi la mappa è stata ampliata un po' per includere, sai, la punta della Florida e Cuba e altri luoghi un po' più difficili da raggiungere. Viaggiamo solo in altri luoghi per... ci sono due parti che la gente potrebbe ricordare dal gioco originale, una era la Carolina del Nord e l'altra Charleston, quindi alcuni luoghi negli Stati Uniti. E per questi, sai, non aggiungeremo, diciamo, 200 chilometri di mare per arrivarci.

"Ma la cosa fantastica è che, con la tecnologia moderna, i tempi di caricamento sono estremamente rapidi per arrivarci. E poi, se vuoi tornare, è anche estremamente veloce. Quindi ci impegniamo ad avere un unico grande mondo coeso con solo un po' di... cose extra, location extra e posti da visitare lungo il tragitto."

Gamereactor: Ci sono modifiche o nuove funzionalità riguardo al Jackdaw o all'oceano in generale che sono completamente nuove o su cui avete sviluppato in Resynced?

Cavaliere: "Quindi la cosa più importante per noi erano le nuove abilità tramite gli ufficiali e poi le nuove armi a fuoco alternate per il Jackdaw, che per me è davvero fantastico perché quando hai uno di questi nuovi fuoco alternativi; Ad esempio, per il Broadside, devi semplicemente premere un pulsante in qualsiasi momento, non c'è modo di entrare in un menu e scegliere la cosa giusta. È solo che, è lì... E così puoi prendere quella decisione tattica al volo su cosa fare. Allo stesso modo, le capacità dell'ufficiale. Sono, cioè, sono solo... si accendono semplicemente e poi, che sia la coppia perfetta di Lucy, che è una questione di tempismo basata sull'abilità per ridurre i danni, o il colpo extra di Dead Man, che potrebbe sembrare 'Oh, danni gratuiti!' ma devi comunque aspettare quella salva extra e mirare bene, e magari ti stai preparando allo stesso tempo. Ci sono molti fattori da considerare. Quindi pensiamo che aggiunga un interessante livello di gestione alle navi. Oltre a questo, sai, se vai a cercare il capo del porto o la cabina del capitano più vicino, puoi cambiare l'aspetto della tua nave.

"Voglio dire, alcune di queste cose erano anche nel gioco originale, ma ci siamo impegnati a garantire che tu possa avere vele diverse e diverse... tutte queste cose."

Gamereactor: Hai detto di aver aggiornato e adattato Black Flag Resynced a uno standard più moderno di Assassin's Creed. Hai guardato titoli precedenti come Valhalla, Mirage, Shadows, e hai tratto ispirazione da uno di questi per poi implementarli in Black Flag Resynced?

Cavaliere: "Assolutamente. Intendo, tutti quanti, in una certa misura. Devi esserlo perché è, sai, un remake. Dobbiamo essere un po' come gli storici e guardare cosa funziona meglio in certi giochi e poi decidere cosa funziona meglio per Black Flag Resynced. Quindi, in alcuni casi, c'è qualcosa che funziona perfettamente, e in altri c'è qualcosa che non prendiamo. Sai, Shadows, ci sono certe cose che abbiamo preso. Come il gameplay di luce e ombra, è fantastico. Ma non abbiamo bisogno che Edward strisci a pancia in giù per terra. Non ha senso per lui, quindi prendiamo ciò che ha più senso. E lo stesso vale per gli altri giochi. Quindi, sai, abbiamo alcune animazioni di [Assassin's Creed] Unity, anche proprio come nel caso di alcune eliminazioni di combattimento. Se ha senso, se è qualcosa che Edward sembra fare, e è abbastanza economico da usare noi, allora lo useremo, giusto? Ma allo stesso modo, se è qualcosa che ha senso solo per Samurai, non lo faremo.

"Quindi, la cosa bella dell'Anvil Engine e di lavorare con parte di questo marchio è che, fino a un certo punto, possiamo prendere le cose che hanno più senso, o almeno adattarle a ciò che ha senso per noi. E in alcuni casi significa solo cose nuove per te e non importa cosa ha fatto il passato, dobbiamo fare qualcosa di nuovo in futuro. Ma è davvero utile pensare 'Oh, come funzionava un dardo a soffiatore dieci anni fa?' "

Gamereactor: Quindi, Black Flag è stato scelto per qualche motivo specifico? Ci sono capitoli più vecchi della serie che avrebbero potuto beneficiare di un remake o di una revisione completa, ad esempio il primissimo gioco della serie. Perché la scelta è ricaduta proprio su Black Flag e è perché è una delle preferite dei fan?

Cavaliere: "È sicuramente uno dei preferiti dai fan! [ride] Questo fa parte del problema, ma quello che direi è, se lo si pensa oltre i numeri; Andando avanti uno, due, tre, quattro, cinque, cerchiamo di pensare a cosa sia il marchio, a queste diverse esperienze, a questi momenti diversi della storia, ai diversi personaggi entusiasmanti. E quindi, quando guardi Black Flag, è tipo, ok, fatto, grande personaggio, fatto, ambientazione fantastica, i Caraibi, fatto! Potresti essere un pirata e un assassino; Soddisfa tutte queste caselle. E poi spunta l'ultima casella, cioè è abbastanza vecchia, e anche se regge ancora, ci sono molte cose entusiasmanti che pensavamo di poterci fare.

"Quindi portano questo al marchio e poi dicono anche, 'Ok, e tu sei Ubisoft Singapore, hai lavorato al Black Flag originale, hai lavorato ai giochi prima di Black Flag!' Quindi hai questa lunga storia con il marchio. Abbiamo anche una formazione in tecnologia dell'acqua e gameplay navale. Quindi tutte queste cose hanno reso la scelta più sicura. Ma in realtà si è ridotto a quanto fosse davvero entusiasmante l'opportunità? Il personaggio funziona, l'ambientazione funziona? Sono cose su cui siamo pronti a rivisitare?"

Barbanera, una leggenda tanto raccapricciante e folle come, beh... Le voci.

Gamereactor: Hai introdotto nuovi personaggi nel primissimo trailer che hanno le loro missioni e giocano un ruolo nella storia. È stato difficile integrare elementi e personaggi completamente nuovi in un mondo e una trama già esistenti, e quali sfide ha rappresentato questo?

Cavaliere: "Non potrei dire che sia più difficile di quanto già sia lo sviluppo di videogiochi. È stata un'opportunità entusiasmante nel senso che, ok, abbiamo sempre voluto aggiungere questi personaggi ufficiali per aiutare a stabilire la famiglia del Jackdaw e le persone che lavorano sotto il comando di Edward, perché questo riflette anche su di lui che tipo di leader pirata è. Ma ci abbiamo anche pensato dal punto di vista del gameplay: che tipo di benefici di gameplay porterebbero?

"E poi l'ultimo elemento è che non tutti se lo ricordano, ma Black Flag è in realtà, anche se è un'epopea dal ritmo frenetico, è un po' un'epopea. Ci sono salti temporali, ci sono diversi episodi in cui Edward è imprigionato, ci sono posti dove possiamo inserire le cose. Ci sono alcune storie che non sono state raccontate completamente, ci sono Barbanera e altri personaggi. Quindi ci sono tutti questi piccoli punti dove possiamo aggiungere un po'. E per quanto riguarda gli agenti in particolare, sì, sono personaggi nuovi. Ma si sentono un po' a casa sul Jackdaw, e quindi finché ci assicuriamo che si integrino sia dal punto di vista del gameplay che della narrazione, il resto in qualche modo... "

Gamereactor: Sì, e aggiungono più ore di gioco, cioè, è contenuto nuovo, vero?

Knight: "Sì, e sicuramente quando fai un remake, alcune persone dicono 'Ok - ma mi darai nuovi contenuti, giusto - per favore?' Quindi, ovviamente volevamo assicurarci di averne un po' e ci sembrava un modo naturale perché, davvero... La storia di Edward era già stata raccontata, giusto? Non siamo qui per scrivere un finale completamente nuovo "nei prossimi 10 anni della sua vita", siamo qui per raccontare la storia. Quindi volevamo qualcosa che si inserisse in quella storia e che magari aiutasse a collegare alcune delle cose che sono successe al suo interno."

Aspettatevi epiche battaglie navali, scontri e assassinii a volontà.

Gamereactor: Ultima domanda: Ci sono nuovi segreti, Easter egg o obiettivi nascosti che avete aggiunto e che potete condividere? Combatteremo il Kraken o forse altri orrori degli abissi?

Knight: "Come sempre, non posso né confermare né smentire alcun segreto. Diciamo solo che agli sviluppatori piace i segreti. Ma sì, è tutto quello che posso dire."

Richard Knight, direttore di Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced uscirà il 9 luglio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Aspettatevi una recensione giusto in tempo per quello.