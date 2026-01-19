Assassin's Creed Codename Hexe ha un nuovo capo sceneggiatore

HQ

Assassin's Creed Codename Hexe sembra essere il nostro prossimo capitolo principale nel franchise di narrativa storica. Ci porta lontano dalle terre del Giappone feudale e ci catapulta in mezzo a qualche vecchio processo alle streghe, ci aspettiamo che questo sia un gioco AC unico come nessun altro. Tuttavia, avrà sicuramente alcuni elementi che conosciamo, incluso uno sceneggiatore principale molto sensibile al franchise.

Christopher Gilli si unisce a Assassin's Creed Codename Hexe come sceneggiatore principale del gioco, come confermato su LinkedIn (tramite GamingBolt). Gilli è una veterana di Assassin's Creed a questo punto, avendo prestato servizio in Assassin's Creed Origins, Valhalla e Mirage prima di lasciare Ubisoft nel 2023.

Anche Benoit Richter, sviluppatore di Assassin's Creed Valhalla e direttore di Batman: Arkham Origins, lavorerà al gioco. Con posizioni così importanti ancora in fase di copertura su Assassin's Creed Codename Hexe, potremmo dover ancora aspettare un po' prima che venga rivelato o lanciato correttamente.