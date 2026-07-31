Assassin's Creed: Codename Hexe non verrà lanciato prima della seconda metà del 2027, secondo fonti interne

HQ

Ora che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è arrivato su PC e console, il prossimo titolo di Assassin's Creed all'orizzonte sembra essere Assassin's Creed: Codename Hexe. Il progetto è in lavorazione da diversi anni e, sebbene ci siano state molte voci e rapporti che hanno fatto luce su ciò che Ubisoft sta tramando dietro le quinte, inclusi visual rinnovati, audio e il ritorno del sistema Fear, non ci sono ancora informazioni ufficiali su ciò che verrà offerto.

Anche questo non sembra essere qualcosa che cambierà per molto tempo, dato che, mentre le voci precedenti suggerivano che il gioco potesse uscire a giugno 2027, una nuova affermazione del noto insider e leaker NateTheHate afferma che Codename Hexe non sarà lanciato prima della seconda metà del 2027.

In risposta a una domanda dei fan, ci viene detto: "Il gioco non verrà lanciato prima della seconda metà del 2027, al più presto. Non devono affrettare una rivelazione/annuncio."

Va detto che lo sviluppo di Codename Hexe non è stato molto fluido, dato che ad aprile il direttore del gioco ha lasciato il progetto, tutto dopo che il direttore creativo se n'era andato qualche mese prima. Tuttavia, internamente, si dice che Ubisoft sia 'estremamente entusiasmata' per il gioco, quindi forse offrirà un'altra avventura Assassin's Creed divertente ed emozionante.