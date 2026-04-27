Assassin's Creed Codename Hexe 's game director lascia Ubisoft due mesi dopo che anche il direttore creativo se n'è andato

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Se chiedessi a un fan di Assassin's Creed qual è il progetto più atteso della serie, molti probabilmente menzionerebbero Assassin's Creed Codename Hexe, un titolo annunciato anni fa (contemporaneamente a Codename Red, alias Shadows) e che porta la serie a Salem intorno al periodo in cui si svolgevano i Processi alle Streghe nella regione. Sembra che Ubisoft abbia tra le mani qualcosa di unico ed entusiasmante con questa premessa, ed è questo che rende il suo sviluppo turbolento ancora più preoccupante.

Dopo che il progetto ha perso il direttore creativo un paio di mesi fa, un ruolo ricoperto dal veterano di Assassin's Creed Jean Guesdon, ora Codename Hexe ha perso anche il suo direttore di gioco. Benoit Richer ha deciso di lasciare Ubisoft e di passare al settore dello sviluppo indie come parte del team di Servo Games, come rivelato in un post su LinkedIn.

Non è chiaro cosa intenda fare Ubisoft per ricoprire il ruolo di direttore di gioco di Richer nel progetto, ma non dipinge un quadro positivo per la produzione di Codename Hexe, che continua a perdere talenti chiave e veterani con poco da mostrare al pubblico allo stesso tempo.