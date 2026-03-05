Assassin's Creed Codename Hexe sarà "più scuro" rispetto ai giochi precedenti della serie

HQ

Con l'aspetto che presto diremo addio a Assassin's Creed Shadows, tutti gli occhi sono puntati su cosa ci aspetta il prossimo franchise storico di Ubisoft. Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag o Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato finalmente confermato ieri sera, ma altrove nel lungo post di Ubisoft abbiamo anche ricevuto notizie su un gioco completamente nuovo.

"Anche se sappiamo di non aver ancora condiviso molto su questo, è stato realizzato con grande cura dal nostro team di veterani qui di Ubisoft Montreal," inizia Jean Guesdon, responsabile dei contenuti del franchise di Assassin's Creed. "Aspettatevi un'esperienza Assassin's Creed unica, più oscura e guidata dalla narrazione, ambientata in un momento cruciale della storia."

"Ci stiamo prendendo il tempo per realizzare la sua ambiziosa visione, il che significa che resteremo in silenzio ancora un po', ma ci piace vedere tutto l'entusiasmo che sta avvenendo sui nostri canali e non vediamo l'ora di svelarne di più quando sarà il momento giusto," continua il post.

Questo non ci dà nulla da aggrapparsi subito, ma speriamo che prima che finisca l'anno, o anche più vicino all'estate, possiamo sentire un po' di più su ciò che questo misterioso nuovo gioco di AC ha da offrire. Sarà più simile alla nuova generazione di giochi, o ci riporterà ai giorni esaltanti di Assassin's Creed II e oltre? È chiaro che Ubisoft è molto entusiasta di questo titolo, quindi speriamo che presto potremo esserlo anche noi.