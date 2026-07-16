Assassin's Creed Codename Hexe si dice che rivande immagini e audio e porteranno il ritorno del sistema Fear

HQ

Assassin's Creed Codename Hexe è ancora un po' un mistero per tutti noi. Quando 1666: Amsterdam apparve durante il Summer Game Fest, alcuni di noi pensavano che potesse essere il nostro primo assaggio del prossimo gioco di AC, ma era qualcosa di completamente diverso. Le informazioni sono piuttosto scarse, ma secondo l'ultimo rapporto di un noto leaker, il gioco potrebbe essere nelle nostre mani entro i prossimi 12 mesi.

Il leaker di Ubisoft Rogue ha recentemente pubblicato una serie di informazioni apparenti sul gioco, indicando che il suo rilascio è attualmente previsto per giugno 2027 su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Questa data potrebbe cambiare e, secondo Rogue, è solo un segnaposto per ora, poiché il lavoro sul gioco è ancora in corso. Si dice che abbia una Standard Edition da $69,99, una Deluxe Edition da $89,99 e una Collector's Edition da $119,99. Ci sarà anche un pacchetto di espansione che include DLC della storia, DRM Denuvo al lancio e pacchetti booster.

Si dice che la mappa sia grande ma abbia un focus "lineare". Ci saranno diversi villaggi, foreste e altro ancora, con il movimento più avanzato concentrandosi sui vecchi elementi fondamentali del parkour. Curiosamente, il sistema Fear del DLC Jack the Ripper di Assassin's Creed Syndicate dovrebbe tornare e giocare un ruolo importante nel mondo "oscuro e raccapricciante" di Codename Hexe. Questo significa che gli NPC possono avere paura di te, sparare male con le loro armi, o semplicemente spaventarsi così tanto da fuggire dal combattimento. Parte del terrore delle persone apparentemente dipenderà dal suono, che viene rinnovato, il che potrebbe rendere più difficile sentire un nemico dietro un muro.

Come sempre, prendete tutte queste informazioni con le pinze finché non saranno ufficialmente svelati ulteriori dettagli su Assassin's Creed Codename Hexe da parte di Ubisoft.