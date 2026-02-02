Assassin's Creed Invictus Gli sviluppatori "non conoscono nemmeno un collega" a cui piace il gioco

Assassin's Creed può essere conosciuto per le sue attività in single-player, ma la gente ha adorato quella modalità multiplayer in Brotherhood e Revelations, giusto? Probabilmente non sorprenderà nessuno sentire che Assassin's Creed Invictus sta inseguendo il drago dell'oro del live-service, e non ti sorprenderà nemmeno sapere che gli sviluppatori apparentemente non sono grandi fan del gioco per questo motivo.

Secondo il leaker j0nathan, uno sviluppatore ha detto parole brutalmente dure sul gioco. "Non conosco un collega a cui piaccia Invictus. Probabilmente solo i manager continueranno a sorridere e a lodare questo progetto," hanno detto (traduzione tramite macchina).

"È terribile: animazioni ridicole, personaggi orribili e cartooneschi (le loro facce sono altrettanto orribili), effetti sonori e visivi idioti, arene di combattimento," continuarono. "Il concetto è semplicemente scoraggiante. Mi chiedo per chi sia questo gioco e perché sia stato creato. Forse è pensato solo per i bambini... Bambini di sei anni? Non ne ho idea. Se è così, provo pietà per i genitori di quei bambini che saranno perseguitati per soldi e alimentare una nuova ondata di microtransazioni."

Lo stesso leaker sostiene anche di avere altre informazioni sui futuri progetti Ubisoft, ma mentre per ora ci concentriamo su Invictus, sembra che possiamo già definire un altro progetto di live-service un flop prima ancora che venga pubblicato. Questo, se questo rapporto è vero, ovviamente. Vale la pena prendere questo con le pinze, dato che nulla di fuori dell'esistenza del progetto è stato rivelato ufficialmente da Ubisoft.