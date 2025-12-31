Assassin's Creed Jade riceve nuovi segni di vita

HQ

Ricordate gli anni prima del lancio di Hollow Knight: Silksong, dove tutto ciò che ricevevamo era qualche conferma che fosse ancora vivo? Questa sembra essere la strategia scelta con Assassin's Creed Jade. Per un po' abbiamo sentito solo che il gioco non sarebbe uscito nelle precedenti finestra di lancio, e mentre ci avviciniamo al punto in cui sono passati quasi due anni senza molte notizie da Ubisoft o dalla fine di Level Infinite, alcuni hanno iniziato a chiedersi se il gioco uscirà mai.

Un fan è andato a chiedere se il gioco sarebbe uscito, a cui l'amministratore ufficiale del server Discord Assassin's Creed Jade - Jade-grzmot69 - ha semplicemente risposto "sì", con un'emoji sorridente. Non è molto su cui basarsi, ma almeno conferma che dobbiamo lasciare che gli sviluppatori cucinino ancora un po' finché AC Jade non sarà completamente completo.

Gamereactor ha provato a ottenere ulteriori commenti ma non ha ancora ricevuto risposta. Abbiamo giocato a Assassin's Creed Jade , fin dal 2023, ma possiamo immaginare che il gioco sia cambiato e migliorato parecchio da allora. Speriamo che presto possiamo vedere di più di com'è.