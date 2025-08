Assassin's Creed Mirage guida le prossime aggiunte di Game Pass

HQ

È stata rivelata la prossima serie di giochi che arriveranno come parte della libreria Game Pass. Le aggiunte che comporranno la prima metà di agosto sono state confermate e in testa al gruppo c'è uno degli ultimi giochi Assassin's Creed.

No, non è un'allucinazione ispirata dalla disidratazione, Assassin's Creed Mirage si unirà a Game Pass il 7 agosto, come parte dei servizi Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Il capitolo più succinto e incentrato sulla furtività della serie storica sta arrivando come una delle tante nuove aggiunte, con l'elenco completo delle opzioni in arrivo di seguito.

Nota: I giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora saranno disponibili per Xbox Standard).



Rain World (Cloud, Xbox, PC) - 5 agosto



Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox) - 6 agosto**



Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox) - 6 agosto**



MechWarrior 5: Clan (Xbox) - 6 agosto**



Gli orchi devono morire! Trappola mortale (Xbox) - 6 agosto**



Assassin's Creed Mirage (Cloud, Xbox, PC) - 7 agosto*



Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Xbox, PC) - 12 agosto



9 Re (PC) - 14 agosto*



Il problema è che queste aggiunte hanno il costo di Anthem, Farming Simulator 22 e Persona 3 Reload, ognuna delle quali partirà il 15 agosto. Per quanto riguarda i vantaggi disponibili o che saranno disponibili tramite Game Pass, leggi di più su Xbox Wire.