Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Granblue Fantasy: Relink e altri arriveranno su PS Plus questo dicembre

Ci sono state voci su Assassin's Creed Mirage e Wo Long: Fallen Dynasty in arrivo su PlayStation Plus Extra e nel Game Catalogue Premium questo mese, e ora Sony ha confermato la gamma di nuovi giochi per il servizio.

AC Mirage e Wo Long sono affiancati da Granblue Fantasy: Relink, Skate Story, Planet Coaster 2, Cat Quest III, Lego Horizon Adventures, Paw Patrol: Grand Prix e Paw Patrol World. Tutti questi giochi saranno disponibili su PS Plus il 16 dicembre, tranne Skate Story che è arrivato sul servizio al lancio l'8 dicembre.

Inoltre, Soul Calibur III arriva agli abbonati PlayStation Plus Premium come parte del Catalogo Classici. Una selezione di titoli piuttosto bella e varia che arriva proprio in tempo per Natale, quindi chiunque tu sia probabilmente hai qualcosa da giocare prima di scartare altri giochi il giorno di Natale.