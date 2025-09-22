Assassin's Creed Shadows: Artigli di Awaji

HQ

Per me, un DLC sostanzioso è spesso un'occasione perfetta per rivisitare un'esperienza. Mi sentivo abbastanza sazio delle avventure di Naoe e Yasuke dopo aver trascorso quasi 80 ore con loro: pochi giorni prima dell'uscita dell'espansione, mi sono preso una sessione di tre ore per "ripulire" alcune missioni secondarie ed esplorare alcuni luoghi che non avevo ancora visitato. Ma nonostante questo, ero ancora molto entusiasta del sequel. Il giorno prima dell'uscita, mi sono preso una pausa prima di tuffarmi direttamente in un'esperienza che alla fine può essere descritta come più o meno la stessa.

Per coloro che non hanno completato l'avventura e visto scorrere i titoli di coda, voglio avvisarvi di alcuni piccoli spoiler. Quindi, se hai intenzione di vivere la fine di Assassin's Creed Shadow, tieni presente che questo è trattato di seguito.

È ancora un gioco dall'aspetto assolutamente sbalorditivo e i nuovi ambienti sono incredibilmente belli.

All'inizio di Claws of Awaji, la nostra ninja ha un indizio promettente sulla madre scomparsa. Il suo viaggio la porta ad Awaji, un'isola appena a sud-ovest della mappa principale. Prima di arrivarci, tuttavia, Ubisoft ravviva l'esperienza con un retroscena che si svolge come un gioco d'azione a scorrimento laterale. È un tocco adorabile, anche se molto breve, che avrei voluto che l'espansione avesse potuto avere di più. Perché una volta che i nostri eroi arrivano ad Awaji, non ci sono molte sorprese. Certo, è condito con alcune cose stravaganti, come un diverso combattimento con un boss e alcuni altri elementi. Ma non c'è nulla che sconvolga direttamente o renda l'espansione qualcosa di significativamente diverso da ciò che è accaduto prima.

Annuncio pubblicitario:

Per molti versi, la grande novità è Awaji. Non è un'area enorme in termini di superficie, ma è un posto molto bello e divertente da esplorare. Se esplorare questi mondi aperti è il tuo più grande piacere, ti aspettano oltre dieci ore di contenuti e un ambiente ben progettato da godere. Awaji offre più o meno gli stessi ambienti della terraferma più grande. Ma poiché si trova in un'area così concentrata, la varietà è molto più evidente. È un po' come se tutti gli ambienti che erano distribuiti su un'area più grande fossero stati collocati in una più piccola, il che funziona molto bene.

Un'altra novità è l'arma su cui Naoe mette le mani. Il bastone consente un diverso tipo di combattimento ed è un po' complesso con diversi tipi di attacchi. Sebbene le battaglie in sé non siano radicalmente diverse, l'aggiunta di un nuovo elemento al sistema di combattimento crea un'altra gradita variazione.

Rimanere sulle strade significa più attacchi che mai.

Quindi, cosa penso in termini di intrattenimento di questa esperienza continua? Dal momento che è più o meno lo stesso, non è che peggiori, o migliori. Mi piace che la storia abbia una continuazione naturale. Adoro il nuovo ambiente. Più di tutto, però, mi piace che il gioco sia ancora così visivamente invitante che l'esperienza diventa coinvolgente in gran parte perché non riesco a capacitarmi di quanto sia bello graficamente. Le stagioni cambiano, proprio come nel gioco principale, e gli ambienti invitano a molti panorami incredibili e all'esplorazione che non diventa mai noiosa solo per il fatto che è così carina.

Annuncio pubblicitario:

C'è una cosa evidente in particolare in questa espansione, però, che non credo funzioni. Se qualcuno ha trovato il gioco principale un po' vuoto di azione prima dell'espansione, questa volta ci sono molti più incontri con i nemici. I nostri eroi sono semplicemente costantemente inseguiti e un personaggio apparentemente innocente sul ciglio della strada potrebbe volerti uccidere. Ci sono incursioni dappertutto e quando usi i tuoi esploratori per localizzare la missione successiva, c'è il rischio di un aumento dei combattimenti in quell'area. Diventa semplicemente un grande contrasto con l'esplorazione pacifica che esisteva prima. Ora riesci a malapena a correre per un centinaio di metri prima che qualcuno ti veda e voglia combattere.

Sotto la pioggia e il nevischio, il nostro ninja deve dirigersi verso la prossima missione.

Capisco perfettamente il concetto di riempire il gioco con più azione. Ma non funziona per un paio di motivi. In primo luogo, una battaglia di solito si traduce in diverse guardie e, in secondo luogo, il combattimento si svolge in luoghi che non sembrano del tutto giusti. Nel bel mezzo di un villaggio apparentemente tranquillo, mentre mi dirigevo verso la casetta che ho come base, qualcuno mi ha visto e ha voluto combattere. Questo si è concluso con l'affrontare una dozzina di nemici all'interno del rifugio, dove ho sempre trovato pace nel gioco principale. È anche un po' divertente che i personaggi controllati dal computer che sono dalla mia parte spesso rimangano fermi quando c'è puro caos intorno a loro.

La frequenza di questi incontri casuali è troppo alta. Diventa un po' stancante dover scappare ancora e ancora se non puoi combattere. Dal momento che gli attacchi hanno anche lo scopo di sorprenderti, non sai se un normale cittadino o un mercante sul ciglio della strada è quello che sembra a prima vista. Questo avrebbe potuto ovviamente creare alcuni incontri emozionanti e sorprendenti, ma accadono in misura così enorme che alla fine diventa semplicemente fastidioso.

Per guadagnare punti Maestria, come prima, si visitano i santuari, si prega e si cercano documenti.

Alla fine, mi sarebbe piaciuto anche un proseguimento molto più concentrato della storia. Perché dopo l'inizio promettente, finisce esattamente nello stesso modello del gioco principale quando si è aperto completamente. Tuttavia, c'era molto di più. Quando c'è una base promettente per una storia emozionante che continua, avrebbe potuto essere rafforzata correttamente. Ora bastano poche ore prima che il design delle missioni sia esattamente lo stesso di prima della partenza per l'isola.

Quindi, questo si traduce principalmente in nuovi bersagli che devono essere uccisi, creando esattamente lo stesso design della missione di prima. Sebbene la storia, come l'ambientazione, vada avanti in modo più concentrato, è comunque una ripetizione dell'intero concetto. È soprattutto allora che trascina la mia valutazione verso il basso. Sarebbe stato semplicemente più divertente se la storia fosse stata molto più compatta, avesse osato prendere qualche svolta e avesse offerto qualche sorpresa in più. Invece di essere, come ora, solo qualcosa che avrebbe potuto, e forse dovuto, essere la conclusione dell'avventura che avevo già completato.