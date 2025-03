Assassin's Creed Shadows è già il più grande gioco fisico dell'anno nel Regno Unito

HQ

È abbastanza sicuro ritenere che Monster Hunter: Wilds sia stato il più grande lancio di giochi del 2025 finora, poiché il titolo di Capcom è riuscito a spostare ben otto milioni di copie in pochi giorni e ha persino superato 1,3 milioni di giocatori simultanei su Steam. Questo livello di successo è molto difficile da eguagliare, e finora Assassin's Creed Shadows è ben lontano dal ritmo con circa due milioni di giocatori al nome del gioco al momento.

Tuttavia, Shadows ha Wilds battuto in un'area, e cioè le copie fisiche in scatola nel Regno Unito. Allo stato attuale, Shadows è già il più grande lancio fisico dell'anno nel paese, come osserva Christopher Dring di GamesIndustry.biz facendo riferimento ai dati di Gfk.

Le informazioni rivelano che Shadows ha persino venduto più copie fisiche in una settimana di quanto Star Wars Outlaws sia riuscito a fare in tre mesi, e mentre tutto questo è impressionante per il titolo di Ubisoft, va detto che molto probabilmente perderà questo record entro la fine dell'anno quando il prossimo EA Sports FC o Call of Duty, o Mario Kart 9, o forse anche Grand Theft Auto VI fanno il loro arrivo.