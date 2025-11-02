Assassin's Creed Shadows è presumibilmente uno dei giochi più venduti del franchise

HQ

Ci sono state diverse segnalazioni durante l'anno su come Assassin's Creed Shadows, l'ultimo gioco di assassini di Ubisoft, ripetutamente ritardato ed estremamente costoso, abbia raggiunto milioni di giocatori. Successo: portata enorme, ecc. Ma ora che i dati di vendita effettivi sono stati resi disponibili e agenzie come Alinea hanno studiato l'intera faccenda più da vicino, sta emergendo un quadro completamente diverso, e non è bello.

Nonostante le recensioni generalmente positive che elogiano la presentazione visiva del gioco, tra le altre cose, ci sono molte indicazioni che Assassin's Creed Shadows sia in realtà un flop completo. Sette mesi dopo il suo lancio, il gioco ha venduto un totale stimato di soli 4,3 milioni di copie: il 56% su PlayStation 5, il 26% su Xbox Series e il 18% su Steam.

Se corretto, ciò significherebbe che Assassin's Creed Shadows è uno dei titoli più venduti del franchise, ignorando tutti gli spin-off minori come Bloodlines, Liberation e Chronicles per citarne alcuni. In confronto, Mirage ha venduto circa cinque milioni di copie fino ad oggi, mentre Valhalla ha venduto ben 20 milioni di copie.

Scavando ancora più a fondo, possiamo paragonare Shadows a Ghost of Yotei. Un gioco che, almeno tematicamente, è in qualche modo simile, ma rende anche l'immagine ancora più desolante. Alinea riferisce che:

"Dopo sette mesi sul mercato, Assassin's Creed Shadows ha venduto meno su PS5 (2,4 milioni) di Ghost of Yotei (2,5 milioni) in meno di tre settimane, dimostrando che questa resa dei conti tra samurai è quasi risolta"

Uno sguardo ravvicinato al mercato giapponese, che almeno sulla carta dovrebbe essere un mercato popolare per Assassin's Creed Shadows - rivela che solo l'1,6% di tutte le vendite Assassin's Creed Shadows proviene da lì. Un misero terzo di quello che Ghost of Yotei è riuscito a fare nello stesso mercato.

Quindi questo significa che Assassin's Creed è in declino? O si tratta semplicemente di un caso in cui Shadows è stato colpito da una sfortunata combinazione di fattori che ne ha limitato o ostacolato il successo?

Cosa ne pensi?