Assassin's Creed Shadows gli attori pensano che Naoe batterebbe Yasuke in un combattimento

Chi vincerebbe in un combattimento tra un ninja e un samurai? È un dibattito in cui i cortili scolastici di tutto il mondo si sono impegnati per decenni, e ora potremmo avere una risposta definitiva. Gli attori dietro lo shinobi Naoe e il samurai Yasuke in Assassin's Creed Shadows hanno dato la loro risposta su chi vincerebbe se si arrivasse a un litigio.

Parlando in un video pubblicato sulla pagina YouTube di Ubisoft (grazie, GamesRadar), Masumi (Naoe) e Tongayi Chirisa (Yasuke) credevano entrambi che sarebbe stato Naoe a vincere in un combattimento tra i due. "Sei un ninja. Potresti essere qui e non lo saprò mai", ha detto Chirisa. "Soprattutto con quel mio casco grosso, potresti semplicemente scattarmi [da] miglia di distanza, come se mi stessi lanciando qualcosa addosso".

Nel gioco, non dovrai preoccuparti molto che i due vengano alle mani, e mentre è facile vedere come Naoe vincerebbe se riuscisse a saltare sul samurai, considerando quanto sia forte Yasuke come potenza in Assassin's Creed Shadows, il combattimento potrebbe andare dall'altra parte se si incontrano su un piano di parità.