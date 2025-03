Assassin's Creed Shadows ha due ore di titoli di coda

HQ

Dopo due giorni sul mercato, iniziano ad apparire post sui social media da parte di persone che hanno già completato il gioco. Si stima che un normale playthrough della campagna e di alcune missioni secondarie richieda 35-40 ore e, per coloro che vogliono fare tutto, ci sono fino a 100 ore di gioco in attesa.

Questo è ovviamente molto impressionante, soprattutto considerando quanto sia grande il mondo e quanto sia follemente bella la grafica. Ma è anche un gioco straordinariamente squisito, e questo è particolarmente evidente nei titoli di coda, dove un nome dopo l'altro viene fuori dopo essere stati in qualche modo coinvolti nella produzione.

Se vuoi dare un'occhiata a tutto, è meglio che tu faccia scoppiare dei popcorn e apra un Dr. Pepper, perché ci vorrà tanto tempo quanto un normale lungometraggio. Aspettare poco meno di 40 minuti come Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Death Stranding di Hideo Kojima è un gioco da ragazzi in confronto, e i 58 minuti necessari per guardare tutti i titoli di coda di Grand Theft Auto V non sono nemmeno la metà.

In totale, i titoli di coda sono stati cronometrati a ben due ore e puoi dare un'occhiata a tutto nel post X qui sotto se non ci credi.

Vale la pena sapere, tuttavia, che è "solo" il secondo titolo di coda più lungo di cui abbiamo sentito parlare, perché il sequel spirituale di Mega Man del 2016 Mighty No. 9 aveva titoli di coda di circa quattro ore. Ha stabilito un record su Kickstarter all'epoca e tutti i sostenitori sono stati onorati di essere inclusi.

Se vuoi saperne di più sulla scala e l'ambizione di Assassin's Creed Shadows, puoi leggere la nostra recensione qui.