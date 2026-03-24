Assassin's Creed Shadows I giocatori hanno dedicato quasi 335 milioni di ore al gioco

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Solo pochi giorni fa, Ubisoft ha celebrato il primo anniversario ufficiale di Assassin's Creed Shadows, un momento che è arrivato poco dopo che la casa francese di videogiochi ha rivelato che lo sviluppo del progetto è in fase di conclusione affinché il team creativo possa passare ad altri titoli di Assassin's Creed e futuri.

A tal fine, per celebrare il primo compleanno di Assassin's Creed Shadows, sono state condivise numerose statistiche sui dati dei giocatori, tra cui il totale della base di giocatori dedicate 334.384.499 ore al gioco, che supera 916.000 anni di gioco.

Oltre a questo, ci viene detto che sono state registrate oltre quattro milioni di uccisioni con la Lama Nascosta, 58 milioni di salti di fede, 159 milioni di santuari visitati, 26 milioni di gatti accarezzati, e il modo più comune di morire è, come previsto, un attacco corpo a corpo in combattimento.

Come si collega la tua esperienza con Assassin's Creed Shadows con questi dati?