Assassin's Creed Shadows ' Il primo pacchetto di storie arriva oggi

HQ

La scorsa settimana, Ubisoft ha rivelato la tabella di marcia per i prossimi mesi di Assassin's Creed Shadows, che ha anche anticipato ciò che possiamo aspettarci dal gioco entro il resto del 2025. In quell'annuncio è stato rivelato che vari pacchetti di storie gratuiti sarebbero arrivati a partire da questo maggio e oggi (6 maggio) i primi drop.

Conosciuto come The Works of Luis Frois, lo story pack vedrà i giocatori dirigersi verso una missione gesuita per incontrare Luis Frois e iniziare una storia in cui dovrai recuperare gli appunti perduti, proteggere Lady Satoko e imparare di più sul personaggio portoghese, come Naoe o Yasuke.

La missione sarà accessibile dirigendosi ad Azuchi, in particolare al Quartiere dei Mercanti della città, ma solo dopo che la missione The Path he Walks è stata superata da Yasuke.

In caso contrario, Title Update 1.0.4, insieme al quale arriva questo pacchetto di storie, presenterà anche varie correzioni di bug e miglioramenti, oltre a miglioramenti al Codex che ora include un migliore sistema di inserimento dei personaggi.

Il Title Update debutta oggi alle 15:00 BST / 16:00 CEST, e sarà delle varie dimensioni seguenti su tutte le piattaforme: