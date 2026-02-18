Assassin's Creed Shadows ' L'espansione di Claws of Awaji debutterà su Switch 2 a marzo

HQ

Recentemente, abbiamo riportato l'ultimo aggiornamento del titolo per Assassin's Creed Shadows, che ha finalmente portato la funzione Salto Manuale nel gioco dopo mesi di fan che chiedevano che facesse parte del sistema Advanced Parkour.

Ma questo Aggiornamento del Titolo non è stata tutta la novità che Ubisoft ha dovuto condividere, dato che lo sviluppatore ha persino condiviso una roadmap invernale più dettagliata per Shadows, un piano che ha finalmente confermato quando l'espansione Claws of Awaji sarebbe stata lanciata su Nintendo Switch 2.

La data è fissata per il 10 marzo, il che significa che tra tre settimane potrai prendere in prestito e affrontare la prima aggiunta post-lancio di Shadows, che allineerà la versione Switch 2 al livello di contenuti delle edizioni PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Per il resto, la roadmap ha anche confermato che, per celebrare il primo anniversario di Shadows, il 20 marzo si terrà una grande diretta con giveaway. Quindi restate sintonizzati se sperate di prendere qualche sorpresa legata al gioco.