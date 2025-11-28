Assassin's Creed Shadows non avrà un'altra grande espansione, almeno entro il secondo anno di contenuti

HQ

Se ultimamente hai giocato a Assassin's Creed Shadows e ti è piaciuto come l'espansione Claws of Awaji si è evoluta e ha ampliato l'esperienza più ampia, abbiamo una piccola cattiva notizia per te.

Anche se ci sono nuove aggiunte in arrivo, come la recente collaborazione Attack on Titan, non dovremmo aspettarci un'altra grande espansione, almeno non a breve. Ciò è stato confermato dal direttore associato Simon Lemay-Comtois in un'intervista con JorRaptor, dove ha sottolineato che nel secondo anno del gioco non è in programma una grande espansione.

"Al momento, per il secondo anno, non è prevista alcuna espansione delle dimensioni di Awaji. Stiamo ancora lavorando ai contenuti post-lancio e a supportarlo, ma non è un DLC completo come sarebbe stato un season pass negli anni precedenti."

Quindi, anche se sembra che Ubisoft voglia concentrarsi su pacchetti e aggiornamenti più piccoli per il gioco in futuro, questo non significa che grandi espansioni siano completamente fuori questione, dato che il recente aggiornamento Valley of Memory per Assassin's Creed Mirage mostra che "tutto può succedere in futuro."

Sei deluso nell'apprendere che l'avventura di Naoe e Yasuke è probabilmente quasi finita?