Assassin's Creed Unity riceverà domani una patch a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S

Ubisoft ha progressivamente migliorato i suoi giochi più vecchi con patch e miglioramenti definiti che permettono a questi titoli di girare su sistemi di nuova generazione in modo migliorato. Il prossimo a ricevere questo trattamento è uno dei progetti di Assassin's Creed più tecnicamente impressionanti rispetto al periodo di lancio, dato che Assassin's Creed Unity riceverà una patch a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S.

Anche la data di arrivo della patch è incredibilmente imminente, dato che dovrebbe uscire già dal 5 marzo 2026. Per quanto riguarda ciò che la patch offre nel suo complesso, l'ultimo aggiornamento del marchio della serie esprime semplicemente:

"Sappiamo che alcuni di voi lo aspettano da tanto tempo, quindi preparatevi a rivivere la Parigi del XVIII secolo e le mosse parkour sofisticate di Arno con più fluidità sulle console!"

Per i giocatori Xbox, vale anche la pena notare che un prossimo weekend Xbox Free Play Days sarà dedicato ad Assassin's Creed, poiché tra il 2 e il 6 aprile possiamo aspettarci che sul servizio saranno offerti "più giochi di Assassin's Creed ", con questa Unity potenziata tra questi.

Controllerai di nuovo Unity da domani?