Assetto Corsa Evo rilascia l'Aggiornamento 0.5 in mezzo a una controversia sulla Modalità Carriera

Kunos Simulazioni e Assetto Corsa Evo di 505 sono stati lanciati in Early Access solo un anno fa, e in questo tempo si è evoluto insieme alla community con contenuti aggiuntivi e un buon numero di cambiamenti, ma alcuni di questi cambiamenti non sono stati molto ben accolti dai fan.

Oggi il titolo è stato aggiornato alla versione 0.5, che porta una serie di nuove auto e circuiti, ma soprattutto modifica la guida e la fisica. Prima di provare la seconda, ecco la lista dei primi:

Nuove auto e circuiti in arrivo a Assetto Corsa Evo v.0.5

Nuove auto stradali



Audi Sport Quattro (1983)



BMW M2



Caterham Seven 485 CSR Edizione Finale



Toyota AE86 + Versione tunata



Volkswagen Golf MK1



Nuova auto da corsa



Dallara EXP



Nuova GT



Porsche 911 GT3 RS (992)



Nuovi Tracciati

(Permettendo molteplici layout e sfide per i giocatori)



Watkins Glen International (4 configurazioni)



Circuit Paul Ricard (4 layout)



I giocatori potranno anche godersi la prima versione della modalità Free Camera, pensata per ulteriori esplorazioni e ripetizioni cinematografiche, mentre il team continua a lavorare su una modalità foto dedicata. Per quanto riguarda la grafica, ACE ora utilizza DLSS 4.5 per migliori prestazioni e scalabilità. Infine, l'interfaccia utente e l'interfaccia utente sono stati perfezionati e sistemi in gara come le penalità per il limite di pista e la logica delle bandiere blu sono stati modificati.

Dove è finita la modalità carriera di Assetto Corsa Evo ?

Tuttavia, tutto ciò avviene proprio quando una parte della community si è molto arrabbiata per i recenti cambiamenti alla Modalità Carriera e al sistema di progressione per giocatore singolo. Quella che era conosciuta come Modalità Carriera non esiste più, poiché lo studio ha eliminato il modello tradizionale che prevedeva gestione dell'economia, punti esperienza e valuta virtuale. Allo stesso tempo, gli sviluppatori stanno orientando verso funzionalità più competitive, la Driving Academy e il supporto per le mod.

Mentre alcuni utenti apprezzano l'approccio più "prendi e gioca" senza il classico grind di XP e il garage iniziale limitato, altri già sostenevano la spinta iniziale per una Modalità Carriera tradizionale, e ora si sentono delusi. Kunos non ha rilasciato commenti su questa decisione, né dati a supporto delle affermazioni secondo cui la Modalità Carriera non attirasse molta attenzione in termini di tempo effettivo di gioco.

Il trailer 0.5 qui sotto anticipa già l'aggiornamento 0.6 del prossimo Assetto Corsa Evo, con un chiaro riferimento alle 12 ore di Sebring.