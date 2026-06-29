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Assetto Corsa Rally

Assetto Corsa Rally continua il suo percorso verso la versione 1.0 con l'aggiunta del multiplayer online e delle piste greche

Ora puoi giocare fino a 16 giocatori in Accesso Anticipato e gareggiare sulle piste ghiaiote di Elatia-Zeli o Loutraki.

Assetto Corsa Rally Steam Key (PC) LATAM

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Supernova Games, Kunos Simulazioni e 505 Games hanno presentato l'ultimo aggiornamento per il loro simulatore di guida da rally, Assetto Corsa Rally, attualmente in Early Access. L'aggiornamento 0.5 introduce nuovi contenuti e una funzionalità tanto attesa per dare una spinta al progetto: il multiplayer online.

Ora puoi creare stanze private e personalizzabili con fino a 16 giocatori in gara, con opzioni per modificare sia le condizioni meteorologiche che le restrizioni di veicoli e spettatori. Inoltre, verrà lanciato un calendario standard degli eventi e un evento premium del fine settimana, che si terrà dal venerdì alla domenica.

Ci sono anche nuovi sviluppi riguardo alla fisica nella versione 0.5 di Assetto Corsa Rally. La funzionalità interna è stata rivista ed è stato introdotto un nuovo tipo di pneumatico, insieme a un calcolo più stabile della sensibilità al carico, scalato in base alla pressione e alla dimensione della zona di contatto. Il riconoscimento delle superfici è stato riprogettato con set unici di parametri e modifiche specifiche per il terreno, completate dall'introduzione di effetti di resistenza longitudinale e laterale su superfici morbide.

Infine, sono state aggiunte anche due nuove tappe al Rally di Grecia: la speciale Loutraki e la speciale Elatia. Tenendo tutto questo a mente, dai un'occhiata a tutto ciò che questo nuovo aggiornamento ha da offrire mentre il gioco si avvicina al suo rilascio completo nel trailer qui sotto.

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