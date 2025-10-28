Assetto Corsa Rally deve includere queste cinque auto

HQ

Il team che lavora al prossimo Assetto Corsa Rally è un gruppo di fanatici dei rally estremamente dedicati, e se diamo un'occhiata ai vari curriculum dei 34 sviluppatori, troviamo giochi come Project Cars 2, Dirt Rally, Sebastien Loeb Rally, WRC 8 e Assetto Corsa Competizione. Dopo aver visto una versione giocabile al Sim Racing Expo di quest'anno, sappiamo che Supernova Games si è concentrata incessantemente sulla creazione di una simulazione senza compromessi del rally reale, con un'enfasi sulle vecchie auto e sui vecchi tracciati WRC che non sono più utilizzati in questo sport.

Sappiamo che la versione in accesso anticipato, che uscirà il 13 novembre, includerà dieci auto e sappiamo che almeno 20 auto da rally aggiuntive verranno rilasciate nel corso dell'anno successivo prima che Assetto Corsa Rally raggiunga la versione 1.0. Ho una piccola lista di auto da sogno, auto che considero un must in un serio simulatore di rally e che non sono più associate al gruppo di proprietari WRC GMBH e quindi non sono esclusive di KT Games e del loro prossimo WRC Generations sequel. Ecco le mie prime cinque scelte se potessi desiderare cinque classici del rally nel gioco che non è ancora stato rilasciato.

Subaru Impreza S5 WRC del 1998

Per me, non ci sarà mai un'auto da rally migliore della 1998 WRX STI, che è stata guidata da Colin McRae e dal co-pilota Nicky Grist, tra gli altri. Adoro il suo aspetto, adoro il fatto che la versione Pro Drive avesse solo due porte e, soprattutto, adoro il modo in cui si guida. Io stesso ho posseduto due IST e ho guidato una del '98 (anche se non una S5, ovviamente) nella vita reale, oltre a guidarla spesso, specialmente in Dirt Rally 2.0. Deve essere incluso, deve essere lì, è imperdibile.

Annuncio pubblicitario:

1992 Toyota Celica Turbo 4WD WRC

Oltre alla guida selvaggia di McRae e alla guida costante del pluricampione Tommi Mäkinen, era Carlos Sainz (senior) il pilota di cui tutti parlavamo all'epoca, e la sua era all'interno dell'iconico Castrol Celica di Toyota è ora immortale. Ricordo a metà degli anni '90 quanto volessi disperatamente possedere una GT-FourCarlos Sainz Edition (ce n'era una bianca qui in città che desideravo quotidianamente) e ho guidato questa classica in particolare inSega Rally per centinaia di ore. Deve anche essere incluso.

2000 Peugeot 206 WRC

Le tre vittorie di Marcus Grönholm nel WRC dal 2000 al 2003 sono state memorabili e divertenti, e l'auto che ha guidato è diventata rapidamente una delle mie preferite. La piccola potenza francese è stata di gran lunga la migliore auto di questo sport per quattro anni nei primi anni 2000 e l'iconica vernice argento con dettagli rossi deve far parte del prossimo Assetto Corsa Rally.

Annuncio pubblicitario:

Ford Focus RS WRC del 1999

Era il 1999 e Colin McRae era alla guida di un Ford Focus, che abbelliva anche la copertina dell'imminente Colin McRae Rally 2. La scelta dell'immagine di copertina era ovvia e non ha bisogno di spiegazioni, ho guidato questa macchina come un pazzo nel sequel fenomenale di Codemasters, e dal momento che presumo che Supernova Games intenda aggiungere la Scozia come luogo di rally nel prossimo anno, mi piacerebbe naturalmente vedere questa macchina come una delle inclusioni.

2000 Mitsubishi Lancer RS Evo VI TME GR. Un WRC

Il Mitsubishi Lancer Evolution avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore nero corvino, e non smetterò mai di desiderare un VI TME in ottime condizioni. Questa è una delle auto più equilibrate e facili da guidare in Dirt Rally 2.0 e una delle auto più iconiche nella storia del WRC, quindi deve essere rilasciata per Assetto Corsa Rally.

Quali cinque auto da rally pensi debbano essere incluse nel gioco a lungo termine?