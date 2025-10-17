Assetto Corsa Rally è stato svelato

Tutti noi che abbiamo giocato regolarmente al simulatore di corse di 12 anni dello sviluppatore italiano Kunos Simulazioni sappiamo che il gioco ha vita eterna grazie al codice parzialmente open source e alla possibilità di cambiare il gioco da soli, di aggiungere e aggiornare cose come la grafica, il suono, il meteo, le auto e persino le piste.

Ciò ha portato all'espansione di Assetto Corsa con auto da rally e piste da rally tramite vari modder appassionati di hobby, qualcosa che ha naturalmente portato Kunos a essere chiesto migliaia e migliaia di volte: Quando arriverà Assetto Corsa Rally ?

Ora, a quanto pare, è la risposta a questa domanda, o almeno presto. Il 13 novembre Kunos, l'editore 505 Games e lo sviluppatore Supernova verranno implementati Assetto Corsa Rally tramite "Accesso anticipato" e poi raggiungeranno la versione 1.0 l'anno prossimo. Il gioco è stato mostrato ieri alla stampa automobilistica e alla stampa di gioco con un focus sulle corse simulate ed è evidente che l'enfasi qui è sul realismo, sul realismo e ancora sul realismo.

Supernova ha parlato di come il motore fisico Kunos ' combinato con Unreal Engine 5 abbia permesso loro di creare quella che credono sia l'esperienza di rally più realistica di sempre, e dalle immagini e dai video, sembra certamente che stiano dicendo la verità.

Il gioco in accesso anticipato, che uscirà il 13 novembre, sarà caratterizzato da quattro tappe di rally per un totale di 33 chilometri, tutte basate su vere strade di rally in Galles, tutte scansionate al laser per raggiungere il livello di realismo che Kunos promette qui. Ci saranno sia ghiaia che asfalto, dieci auto (Group B, WRC e Rally2 ), supporto per tre schermi, meteo dinamico e terreno che si distrugge e si rimodella durante la guida. Il gioco finito (previsto per il prossimo anno) offrirà 120 chilometri di strade da rally scansionate al laser distribuite in dieci tappe di rally in cinque paesi. Possiamo anche aspettarci 30 auto.

"Una versione da rally di Assetto Corsa, quando?! E' stata una delle domande più frequenti che ho ricevuto in questi anni e finalmente posso dare una risposta", spiegaKunos Marco Massarutto. "Una vera e propria simulazione di rally richiede un approccio dedicato in grado di sfruttare gli aspetti unici di questa disciplina degli sport motoristici. Gareggiare principalmente contro il cronometro, piuttosto che contro dozzine di avversari IA elaborati in tempo reale, libera notevoli risorse della CPU, e questo consente agli sviluppatori di spingere i confini della fisica, così come del comportamento meccanico e dei modelli di pneumatici, su diverse superfici che Assetto Corsa Rally presenteranno e simuleranno. Il risultato è una vera e propria simulazione di rally, alimentata dal motore fisico Assetto Corsa, in grado di sfruttarne appieno le potenzialità senza compromessi. Combinando questo motore avanzato con alcune delle migliori tappe di rally reali riprodotte utilizzando la tecnologia a scansione laser, le auto da rally più iconiche, sommate alla passione e alla competenza del team di sviluppo di Supernova, consentiranno di offrire un'esperienza definitiva che i fan aspettavano da decenni".

Dai un'occhiata a un sacco di immagini del gioco qui sotto.