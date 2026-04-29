Assetto Corsa Rally si è unito alla FIA per creare una nuova competizione esports: il FIA Esports Global Rally Tour

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Oggi segna il lancio di una nuova competizione per il mondo degli esports, in particolare per il genere sim-racing. 505 Games e Supernova Games Studios, insieme a Kunos Simulazioni, hanno annunciato oggi che il loro titolo Assetto Corsa Rally è stato scelto dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile, il principale organismo mondiale di governo del motorsport) per servire come piattaforma per una nuova competizione rally eSports chiamata FIA Esports Global Rally Tour.

Questa competizione si presenta in un formato a più fasi, aperta a tutti i partecipanti al processo di selezione dei piloti, "offrendo ai giocatori da tutto il mondo l'opportunità di competere in un campionato organizzato basato sul merito. Il 12 maggio si aprì una competizione globale in Assetto Corsa Rally, dalla quale saranno selezionati 56 piloti da tutto il mondo: 16 dall'Europa e 8 da ciascuna delle altre regioni partecipanti (Medio Oriente e Nord Africa, Nord America, Sud America, Asia-Pacifico e Africa). La serie inizierà con il turno di qualificazione regionale Asia-Pacifico il 23 giugno, che si terrà durante la Conferenza FIA a Macao, e dal 16 al 18 ottobre si terrà il turno di qualificazione regionale europeo a Francoforte, Germania, nell'ambito della SimRacing Expo.

Il campionato culminerà il 12 dicembre 2026, durante la Cerimonia di Premiazione FIA, dove i primi cinque piloti del torneo si sfideranno nella finale sul palco.

"Una delle massime priorità della FIA è sviluppare il campo degli esports e collegare il suo pubblico in rapida crescita con le nostre autorità sportive nazionali in tutto il mondo, per contribuire a rafforzare le loro iniziative locali", ha dichiarato Niroshan Pereira, presidente della FIA Esports Commission. "Il FIA Esports Global Rally Tour incarna davvero questa visione e rappresenta un passo significativo avanti per lo sport. Il rally gode di immensa popolarità, e sono lieto di ampliare la portata delle nostre competizioni esports—che finora si sono focalizzate sulle corse su circuito—includendo la disciplina del rally. Possiamo aspettarci di vedere migliaia di piloti da tutto il mondo competere in Assetto Corsa Rally per la possibilità di mostrare il loro talento davanti a tutti i campioni mondiali FIA a Shanghai più avanti quest'anno, durante la cerimonia dei FIA Awards."

"Essere selezionati dalla FIA come piattaforma ufficiale per una competizione globale di rally esports di questa portata rappresenta una validazione significativa per Assetto Corsa Rally e per il lavoro svolto finora da Supernova Game Studio," ha commentato Mauro Notarberardino, direttore di Supernova Game Studio. "Anche se il gioco è ancora in fase di accesso anticipato, è già considerato uno dei titoli leader nel panorama dei simulatori di rally. Questo riconoscimento fornisce una base promettente per il potenziale futuro di Assetto Corsa Rally."