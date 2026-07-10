Assicurati che Meta non possa usare i tuoi post Instagram per deepfake AI

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Meta ha silenziosamente fatto un trucco sporco su Instagram, dove ora usa le tue foto per contenuti generati dall'IA. Questo significa fondamentalmente che chiunque può usare le tue foto per creare immagini AI che ti raffigurano. Il rischio di abuso è ovviamente enorme (non ultimo con i deepfake), ma sembra essere una preoccupazione secondaria per Meta.

Questa funzione è stata abilitata senza chiedere il consenso degli utenti e, se non la vuoi, devi attivamente rinunciare invece che il contrario, che altrimenti sarebbe l'approccio più ragionevole. Ora, anche il sindacato per intrattenitori e attori americani, SAG-AFTRA, ha preso nota di questo e offre consigli su come impedire a Meta di usare le tue foto per scopi legati all'IA.

Fortunatamente, è facile ritirarsi e ci vogliono solo circa 30 secondi.

Ecco come si fa:



Apri Instagram e tocca il tuo profilo (in basso a destra).

Tocca le tre righe (☰) nell'angolo in alto a destra.

Scorri verso il basso e seleziona "Condivisione e riutilizzo" (se stai usando la versione inglese).

Cerca l'opzione: "Permette alle persone di riutilizzare i tuoi contenuti su Instagram e con funzionalità di IA su Meta"

Disattiva entrambi i disattivi per i post e i Reels - fatto!



Se lo fai, Meta non potrà più permettere agli altri di usare le tue foto e immagini per generare immagini generate dall'IA. Purtroppo, questa impostazione non influisce sulle immagini già create, solo su quelle future, quindi sbrigati.