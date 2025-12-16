Assunzioni da parte di Techland per "una nuova esperienza online nel franchise Dying Light"

HQ

Dying Light sembra destinato a esplorare nuovi ambiti, soprattutto nel mondo del gaming online. Almeno, questo è ciò che sembra dirci un nuovo annuncio di lavoro, dato che cerca specificamente un Lead Online Game Designer.

Come ha notato PCGamesN, ciò che rende questo progetto diverso da uno sviluppatore che potrebbe aiutare a costruire l'esperienza online in un gioco tradizionale di Dying Light è la descrizione del lavoro. Chiede un candidato che "definisca il quadro e la struttura per una nuova esperienza online nel franchise Dying Light." Il progetto è anche descritto come un'"esperienza online nell'universo di Dying Light."

In passato, elementi online sono stati introdotti nei giochi di Dying Light, ma non erano esperienze esplicitamente online. Techland menziona anche esperienza nella creazione di economie in-game e nel lavoro su titoli live-service. Potrebbe essere uno spin-off di un gioco Dying Light esistente, oppure qualcosa di completamente nuovo che Techland sta preparando. Lo sviluppatore ha rifiutato di commentare, ma sappiamo che stanno lavorando a nuovi progetti dietro le quinte.