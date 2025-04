HQ

A seconda della tua età o del luogo da cui vieni, Asterix & Obelix avrà avuto un impatto variabile sulla tua vita. Per quanto mi riguarda, questo adorabile duo è sempre stato alla periferia dei miei interessi, semplicemente perché non sono così grandi nel Regno Unito come lo sono in Francia, e anche perché non sono stati un punto di discussione importante per anni. Nell'ultimo decennio o giù di lì ci sono stati alcuni nuovi progetti di varia scala con il duo, ma a parte The Middle Kingdom del 2023, l'ultimo vero grande Asterix & Obelix progetto cinematografico o televisivo è stato Mission Cleopatra del 2002. Questa è una cosa importante da sapere e ricordare poiché quel film live-action è stato creato da Alain Chabat, che ora è tornato al controllo dell'indomito Gauls per la serie limitata Netflix Asterix & Obelix: The Big Fight.

Questo spettacolo adatta The Battle of Chieftains storia, che nei libri è considerata come il settimo album. Racconta di come il druiGetafix do intellettuale della città perda la memoria alla vigilia di una grande invasione da parte delle forze dell'Impero Romano di Giulio Cesare, e di come all'insaputa del druido la città sia lasciata indifesa e priva della sua pozione magica caratteristica, richiedendo infine agli eroi Asterix e Obelix di trovare una soluzione e di salvare la pelle contro innumerevoli avversità. La parte interessante dell'adattamento di questa storia è che Chabat e il co-regista Fabrice Joubert l'hanno usata sia come un modo per accogliere nuovi fan nel mondo di Asterix & Obelix, garantendo anche che le persone più esperte siano trattate con una storia che riflette il fascino e l'umorismo caratteristici del marchio.

Su questo fronte, The Big Fight completa il suo compito a pieni voti. La narrazione è ben ritmata e strutturata, offrendo costantemente colpi di scena sorprendenti e il tutto senza indugiare oltre il suo benvenuto. Si tratta di una serie limitata, il che significa che ci sono solo cinque episodi, ognuno dei quali dura circa 35 minuti, quindi l'intera storia equivale a circa la stessa durata di un film lungo, tranne per il fatto che è stata progettata per essere consumata in bocconi più digeribili. La storia e i dialoghi che Chabat ha preparato hanno tutto il carisma e il fascino che ci si aspetterebbe dal franchise, pur essendo applicabili ai più giovani con umorismo fisico e battute sciocche e leggere. Ma è anche pieno zeppo di riferimenti e gag che solo i fan più anziani noteranno, che si tratti di colpi politici satirici o battute più spiritose, o anche di cenni a famose opere della cultura pop.

Anche l'animazione è una scelta deliziosa. Forse è un po' tipico dello stile moderno Illumination che vediamo usato in molti luoghi, ma non si può negare che non abbia carattere e molto colore, il che lo rende assolutamente perfetto per il pubblico più giovane e per i fan più anziani che cercano un orologio più casual.

Guardando gli spettacoli, poiché The Big Fight è ampiamente localizzato su Netflix, puoi vederlo nella sua lingua madre, il francese - con Chabat che presta la sua voce a Asterix - con i sottotitoli o in una lingua locale doppiata, e qualunque cosa tu scelga, rimarrai impressionato e divertito dal lavoro vocale.

Per quanto riguarda uno spettacolo per famiglie e un pubblico più giovane, non c'è molto che Asterix & Obelix: The Big Fight faccia di sbagliato. È divertente e dolce, emotivo e animato con amore, ben ritmato e ricco di azione, e ha anche un'eccellente e subdola aggiunta post-crediti dopo l'episodio finale che ti farà sorridere da un orecchio all'altro. Speriamo che questa non sia l'ultima volta che vedremo l'indomito Gauls in formato animato nel prossimo futuro.