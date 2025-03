Aston Martin annuncia l'immensamente potente Vanquish Volante

HQ

Aston Martin ha appena presentato un modello di auto nuovo di zecca. Conosciuta come Vanquish Volante, questa è una decappottabile a motore anteriore che viene descritta come la più veloce del suo genere al mondo. Utilizza un motore V12 biturbo da 5,2 litri in grado di erogare 835 CV e oltre 1.000 Nm di coppia, che in termini di prestazioni si traduce in una velocità massima di 214 miglia orarie e in uno 0-60 miglia orarie di soli 3,4 secondi, nonostante sia un modello con motore a combustione e manchi della vivacità dei veicoli elettrici.

Il Vanquish Volante sta cercando di continuare l'eccellenza del nome Volante, che ha fatto il suo debutto per la prima volta nel 1965 con il Short Chassis Volante. Questa nuova edizione del portafoglio è descritta come una decappottabile che manca delle "limitazioni o compromessi tradizionalmente associati al loro design".

Oltre al potente motore, il Vanquish Volante ha una pendenza ispirata alla F1 per facilitare il raffreddamento, un tetto pieghevole K che può aprirsi e chiudersi in 16 secondi, una configurazione a due posti, un display per il conducente da 10,25" e un sistema touchscreen da 10,25" che funge da hub di infotainment e una piena integrazione nella piattaforma Q che consente agli acquirenti di personalizzare a proprio piacimento.

Per quanto riguarda il prezzo, questo non è menzionato, ma le prime consegne sono previste per il Q3 2025.

Annuncio pubblicitario: