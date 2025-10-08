Aston Martin ritarda il Valhalla, si prepara a una perdita di 110 milioni di sterline

HQ

Il produttore britannico di auto sportive prevede una perdita di 110 milioni di sterline nel 2025 e ha annunciato che la sua prossima supercar, la Valhalla, che è un fratello minore della Valkyrie da 4 milioni di sterline, subirà un ritardo. Era previsto di consegnare 999 auto ai suoi concessionari internazionali, ma Aston ha ora annunciato che consegnerà solo 150 auto al massimo e che le perdite sono in gran parte dovute alle nuove tariffe di Trump. Spiegano anche che la riduzione della domanda in Cina a causa di varie tasse e commissioni ha improvvisamente reso il Valhalla meno attraente. Questo tramite Autocar.