Aston Martin svela la Vantage S

Aston Martin sta ampliando la sua gamma di modelli Vantage introducendo nel mondo il Vantage S. Questa vettura è descritta come la più focalizzata sulle prestazioniVantage fino ad oggi, con la capacità di erogare 680 CV di potenza e 800 Nm di coppia, che culminano per una velocità massima di 202 mph e un fulmineo tempo da 0 a 60 mph di soli 3,3 secondi.

Il Vantage S è alimentato da un V8 biturbo da 4,0 litri e ha un telaio progettato per essere più agile pur offrendo una maggiore aderenza all'avantreno. Ha una calibrazione del pedale dell'acceleratore più precisa, steli del cofano sorprendenti, uno spoiler sul labbro posteriore, un sottile stemma S, interni memorabili realizzati in Alcantara e pelle e persino una serie di caratteristiche specifiche per la S che gli consentono di prendere il suo posto all'apice della linea Vantage.

Anche il Vantage S è in realtà vicino all'arrivo, poiché Aston Martin inizierà le consegne nell'ultimo trimestre del 2024. Prima di allora, farà il suo debutto questo fine settimana al Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito.

